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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, ‘Yenemeyeceğimiz güçlük yok’

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, ‘Yenemeyeceğimiz güçlük yok’

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Beraber olduğumuzda, omuz omuza olduğumuzda, kol kola olduğumuzda yenemeyeceğimiz güçlük yok. Kurban Bayramı'mız kutlu olsun” dedi.

Başkan Uysal, 9 Temmuz Cumartesi başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Uysal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir Kurban Bayramı'na daha ulaştık. Birlik ve beraberlik içinde olmaya, dayanışma içinde olmaya, dargınların barışmasına, aile ilişkilerimizin ve dostluklarımızın tazelenmesine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Beraber olduğumuzda, omuz omuza olduğumuzda, kol kola olduğumuzda yenemeyeceğimiz güçlük yok. Kurban Bayramı'mız kutlu olsun. Nice güzel bayramlar diliyorum.”

Etiketler Muratpaşa Belediyesi
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