Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Yeni bir seferberliğe ihtiyacımız var''

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ''Türkiye’de eğitim çıkmazı” başlığıyla başlayan 8 serilik Forum Muratpaşa’nın açılışında “Türkiye’mizin yeni bir seferberliğe, yeniden ‘Biz başarırız’ demeye ve sorun alanlarında net, somut çözüm önerilerine odaklanmaya sonsuz ihtiyacı var'' dedi.

Eğitim, göç, gelir dağılımı adaletsizliği ve iklim krizi gibi küresel sorunlara çözümler geliştirmeyi hedefleyen Forum Muratpaşa, ilk olarak Türkiye’nin eğitim sorunlarına odaklandı. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen forumda Prof. Dr. Rıfat Okçabol, Prof. Dr. Erhan Erkut ve CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan konuşmacı olarak katılırken, moderatörlüğü gazeteci ve yazar Meliha Okur yaptı.

KÖŞELİ ÖNERİLER

Forumun açılış konuşmasını yapan Başkan Uysal, Türkiye’nin farklı sorun alanlarında ‘çok net, köşeli’ önerilere ihtiyacı olduğunu söyledi. Forum Muratpaşa fikrinin de buradan çıktığını kaydeden Başkan Uysal, “Türkiye’mizin yeni bir el birliğine, seferberliğe, ruha, pozitif anlamda ülke yararına kalkışmaya, organizasyona, yeniden ‘Biz başarırız’ demeye, dayanışma içinde olmaya ve bu alanlarda net, somut çözüm önerilerine odaklanmaya sonsuz ihtiyacı var” diye konuştu. Forum Muratpaşa’nın bu çerçevede 8 başlıkta devam edeceğini belirten Başkan Uysal, “Türkiye’mizin geleceğine ışık tutabilirsek ne mutlu bize” dedi.

LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM

Lise öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratı gibi görevlerde de bulunan Prof. Dr. Okçabol, Türkiye’nin eğitim sisteminin laiklikten uzaklaştığını ve özgür bireyler yetiştirme hedefinden saptığını ifade etti. Köy Enstitüleri’nin kapatılması, din dersinin zorunlu hale getirilmesi ve YÖK’ün kurulması gibi dönüm noktalarının bu sapmanın önemli adımları olduğunu belirten Okçabol, özgür bireyler yetiştirmenin ancak laik ve bilimsel eğitimle mümkün olduğunu söyledi.

PARADİGMA DEĞİŞİMİ

Akademik hayatına endüstri mühendisliği alanında başlayan sonrasında eğitim öğretim alanında çalışma ve araştırmalara yönelen, pek çok üniversitede yöneticilik yapan Prof. Dr. Erkut, dünyada eğitim paradigmalarının değiştiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Erkut, sıralama sınavları kaldırılması, öğrenciye içerik yerine yetkinlik kazandırılması, yapay zekanın eğitim sistemine dahil edilmesi, okulun sosyalleşmenin mekanı olarak yeniden işlevlendirilmesi gibi öneriler sıraladı.

DERİN YOKSULLUK

CHP PM Üyesi Prof. Dr. Erdoğan, ise derin yoksulluğun çocukların zihinsel, fiziksel ve psikolojik gelişimini dolayısıyla eğitim hayatlarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. İktidarın bu alanda yetersizliklerini CHP’nin kreş, yurt, burs, öğrencilere yemek gibi sosyal belediyecilik anlayışı ile yerel yönetimlerce kapatılmaya çalıştığının altını çizen Prof. Dr. Erdoğan, “Politika öncelik belirleme alanıdır. Eğitime öncelik verilmiyor. Eğitimin bütçeden aldığı pay düşük. Her yıl 400 – 500 bin üniversite öğrencisi üniversiteden kaydığını sildiriyor. Bunun nedenleri ile ilgili dahi veri yok” dedi.



Forum Muratpaşa, 13 Ekim Pazar gün göç başlığıyla devam edecek.