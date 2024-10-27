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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, yeni kitabının imza gününde

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, yeni kitabının imza gününde
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan ’21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet’ isimli kitabının imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Başkan Uysal’ın edebiyat dünyasına adım attığı Lavinya’nın Aşkla İmtihanı isimli öykü kitabının ardından inceleme dalındaki yeni kitabı 21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet, Cumhuriyet Kitapları’ndan çıktı. Kitabında daha iyi bir hayatın olanaklarının 100 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet’te saklı olduğunu ifade eden Başkan Uysal, yeni kitabının ikinci imza gününü AKM’de gerçekleştirdi. İlgiyle karşılanan imza gününde uzun kuyruklar oluştu. Başkan Uysal’a kitabını imzalatanlar arasında kent sakinlerinin yanı sıra çok sayıda meclis üyesi, siyasetçi ve gazeteciler de yer aldı.

Gerçekleşen imza gününde her yıl Cumhuriyet Bayramı’nda torunlarına hediye aldığını söyleyen Hıfzı Yetgin bu yıl ise torunlarına hediye olarak Başkan Uysal’ın imzalı kitabını armağan edeceğini paylaştı. Torunlarına aldığı 4 adet kitabı Başkan Uysal’a imzalatan Yetgin, “Çocuklarımız, torunlarımız yıllarca saklayacakları, okuyacakları, Cumhuriyet bilincini pekiştirecekleri birer eser edinmiş olacaklar” dedi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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