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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Yeni Yıl Çarşısı'nı ziyaret etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Yeni Yıl Çarşısı'nı ziyaret etti
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni yıla sayılı günler kala Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda kurulan Yeni Yıl Çarşısı’nı ziyaret etti. Başkan Uysal, esnaf ve kent sakinleriyle bir araya gelerek yeni yıl dileklerini iletti.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı işbirliğiyle her yılbaşı öncesinde düzenlenen Yeni Yıl Çarşısı, bu yıl 9 Aralık’ta Atatürk Kent Meydanı’nda açıldı. LED ışıklarla süslenen çarşı, taş boyama, amigurumi, ahşap oyma ürünler, koku, mum ve sabun gibi el emeği göz nuru ürünlerle renklendi. Ayrıca kar küreleri, noel şapka ve kıyafetleri gibi yılbaşı temalı ürünler, çarşıya neşe katarken kent sakinlerinin büyük ilgisini çekti.

Bu yıl çarşıda çocuklar için eğlenceli vakit geçirebilecekleri oyun alanları da oluşturuldu. Kesme çiçeklerin yanı sıra el yapımı yöresel lezzetlerin yer aldığı stantlar, yeni yıl sofralarına özel seçenekler sundu.

Yeni Yıl Çarşısı’nı ziyaret eden Başkan Ümit Uysal, esnafla sohbet ederek onların yeni yılını kutladı. Başkan Uysal, “Bu tür etkinlikler, hem kent sakinlerini bir araya getiriyor hem de küçük işletmelerin ekonomiye katkı sağlamasına destek oluyor. Dayanışma ve paylaşma ruhunun canlanması adına bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz” dedi.

Yeni yılın coşkusunu erkenden yaşamak isteyenlerin adresi olan çarşı, 31 Aralık’a kadar her gün 10.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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