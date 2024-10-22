Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Yeniden bir başlangıç yapacağız''

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte ''Karnını doyuramıyorsan, bu vatanda geleceğe umut bağlayamıyorsan, ‘Çocuğumu bu ortamda büyüteceğim’ diyemez hale gelmişsen, vatan elden gitmiş demektir. Buna müsaade etmeye hakkımız yok. Yeniden bir başlangıç yapacağız'' diye konuştu.

Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal, Muhtarlar Günü’nde Muratpaşa muhtarları ve eşleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de gerçekleşti.



Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında, 100 yıl öncesinden daha ağır sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ülkenin askeri işgal altında olmasa da farklı işgaller altında olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Yüz yıl önce yaptığımız şeyi, şimdi yine siyaset üstü bir anlayışla, el ele kol kola yapmak zorundayız. Aksi takdirde bu güzelim vatanı, bu dağınıklıkla, bu zayıflıkla, bu tasada ve kıvançta ayrışmış yapıyla, bu kötü ekonomiyle, bu yolgeçen hanına dönmüş sınırlarla korumamız imkânsız” diye konuştu.

Türkiye’nin artık bir karar noktasında olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Ya koruyacağız ya korumayacağız. Ya hep beraber yüz yıl önce yaptığımız şeyi şimdi tekrar yapacağız ya da yapmayacağız” dedi. Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:



“Türkiye'nin göç politikasını Türkiye’den mi belirliyorlar? Türkiye'nin tarım politikasını Türkiye’den mi belirliyorlar zannediyorsunuz? Üç beş ele geçirilmiş politikacı, milletin değerlerini kullanarak, milletin durumunu kullanarak yapmadığını bırakmıyor vatana. Olan vatana oluyor, olan insanımıza oluyor. Ya el koyacağız düzgünce, yüz yıl önce nasıl başardıysak yine başaracağız ya da bu vatan elden gider. Vatanın elden gitmesi demek askerlerle işgal edilmesi demek değildir. Karnını doyuramıyorsan, bu vatanda geleceğe umut bağlayamıyorsan, ‘Çocuğumu bu ortamda büyüteceğim’ diyemez hale gelmişsen, vatan elden gitmiş demektir. Buna müsaade etmeye hakkımız yok. Yeniden bir başlangıç yapacağız. Yeniden demokrasi ve hukuk içinde vatanımıza sahip çıkacağız.”



Başkan Uysal, konuşmasının ardından muhtarlara günün anısına plaketlerini takdim etti.