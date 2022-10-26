Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’a kırat hediye edildi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret eden DP Muratpaşa İlçe Başkanı Tevfik Namal, Meydankavağı Mahallesi’nde açılışı yapılan 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Parkı için teşekkür etti ve Uysal’a partisinin sembolü kırat hediye etti.

DP Muratpaşa İlçe Başkanı Namal, Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Namal, Başkan Uysal’ın ‘sosyal demokrat’ belediyecilik anlayışı içinde Antalya’nın kalbi olarak işaret ettiği Muratpaşa için son derece önemli çalışmaları hayata geçirdiğini söyledi.

Namal, 2 Eylül’de DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da katıldığı törenle Meydankavağı Mahallesi’nde açılan ve merhum 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adını taşıyan parkın bu açıdan çok önemli bulduklarını belirterek teşekkür etti. Ziyaretinde Namal, Başkan Uysal’a partisinin amblemi kıratın heykelini de hediye etti.

Başkan Uysal, ziyaret dolayısıyla teşekkür ederken Türkiye’nin, Antalya’nın ve Muratpaşa’nın büyük bir tutku, büyük bir heyecan olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Tasada ve kıvançta beraber olmaya, herkesin herkesi kabul etmesine, geleceği kucaklamaya, birlik, beraberlik içinde, omuz omuza olmaya ihtiyacımız var. Birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz parkımız da bu birlikteliğin bir sembolü” diye konuştu.