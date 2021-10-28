Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’dan 29 Ekim mesajı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayasıyla Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıl dönümü dolayasıyla yayımladığı mesajında “Aydınlık geleceğimize umutla bakabiliyorsak bu demokratik, laik, hukuk devletinin temelini teşkil eden Cumhuriyet’imizin ilanı sayesindedir. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.

Başkan Uysal, Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıl dönümü dolayasıyla bir mesaj yayımladı. “Cumhuriyeti’mizin ilanının 98’nci yıl dönümü hepimize kutlu olsun” diyen Başkan Uysal şunları söyledi:

“98 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyet’imizi ilan etti. Cumhuriyet’imizin ilanının 98’nci yılı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Bugün dünyada yaşanan gelişmeler, yaşanan olaylar Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının aydınlığa, uygar bir geleceğe doğru attıkları en büyük adımın değerini bize daha anlatıyor. Her geçen gün, o temelin ne kadar değerli olduğunu ne kadar anlamlı olduğunu bize bir kez daha anlatıyor. Türkiye’miz emsali olduğu, aynı kültürden geldiği komşu ülkelere onlarca yıl fark atabildiyse, bugün farklı bir ufka bakabiliyorsak, bütün olumsuzluklara rağmen aydınlık geleceğimize umutla bakabiliyorsak bu demokratik, laik, hukuk devletinin temelini teşkil eden Cumhuriyet’imizin ilanı sayesindedir. Yaşasın Cumhuriyet.”