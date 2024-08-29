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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Zafer Bayramı mesajında ''30 Ağustos, bütün güçlükleri aşabileceğimizi gösteren müthiş bir bayramdır'' dedi.

Başkan Uysal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Uysal şunları söyledi: “Her 30 Ağustos bize bütün güçlüklerle baş edebileceğimizi, geleceğimizi hep birlikte omuz omuza tesis edebileceğimizi, çocuklarımız için, yurdumuz için, vatanımız ve insanlarımız için bütün güçlükleri aşabileceğimizi gösteren müthiş bir bayramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.”

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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