Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan 8 Mart mesajı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, ''Bizim kılavuzumuz, dünyanın bu coğrafyasına nasip olmayan, kadınlarımıza dünyanın en öncü haklarını manzumesini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'' diye konuştu.

Belediye fuayesinde düzenlenen etkinlik, katledilen kadınlar için yapılan saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Başkan Uysal, konuşmasında kadınların hak ve eşitlik mücadelesinin Türkiye’de bitmeyen bir süreç olduğunu vurguladı. Bu mücadele hayatın her alanında devam ederken kadınların şiddete uğramaya, katledilmeye ve her türlü haksızlığa maruz kalmaya devam ettiğini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:



“Her ne kadar bütün yaptığımız etkinliklere, çabalara, farkındalık mücadelelerine ve ortaya koyduğumuz bütün tavırlara rağmen bir yığın olay yaşanmaya devam etse de biz de inatla o olumsuz olaylara karşı duruşumuzu, tavrımızı sahaya uygulamaya devam edeceğiz. Çünkü bizim kılavuzumuz dünyanın bu coğrafyasına nasip olmayan, kadınlarımıza dünyanın en öncü haklarını manzumesini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sonuna kadar bu eşitlik mücadelesi tahakkuk edene kadar bıkmadan, usanmadan 8 Martlarımız, şiddete karşı mücadele etkinliklerimiz, projelerimiz devam edecek.”



Konuşmasında Muratpaşa Belediyesi’nin kadın odaklı projeler geliştirdiğini vurgulayan Başkan Uysal, “Yöneticilerinin çoğu kadın olan bir belediyede çalışmanın gururunu yaşıyorum. Kadına şiddet uygulayan hiçbir personeliyle barışık olmayan bir belediyeyi yönetmenin gururunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı. Belediyenin bütçesinin önemli bir kısmının kadınlara yönelik çalışmalara ayrıldığını da sözlerine ekledi.



Başkan Uysal, konuşmasının ardından belediyedeki kadın çalışanlara çiçek dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.