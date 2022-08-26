Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan Antalya için büyük hedef

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’da yazılım ve bilişim sektörünün, bu alana ilgi duyanların ve iş insanlarının bir araya geldiği ‘Muratpaşa Teknoloji Buluşmaları’nda şehirde inovasyon kültürünün canlı kalması için uğraştıklarını belirterek, “Bu toplantının amacı da ‘Antalya'mızda, dünyayla akredite yazılım siparişi alacak düzenini nasıl kurarız’ sorusuna cevaplar bulmak” dedi

Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM, ‘Muratpaşa Teknoloji Buluşmaları’nın ilkini Antalya’nın yazılım ve bilişim sektörüyle gerçekleştirdi. Başkan Uysal’ın da yer aldığı toplantıda ASSİM Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Tunç, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, Sağlık Yüksek Mühendisi Tokan Engin, araştırmacı ve yazar Giray Ercenk, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, Piksel Akademi Kurucu Başkanı Emrah Kocan’dan oluşan ASSİM Danışma Kuruluyla meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı.

GÖREV ADDETTİK

Yazılım ve bilişim sektöründen firmalar ve bu alana ilgi duyan 100’ün üzerinde kişinin katıldığı buluşmanın açılışı konuşmasını yapan Başkan Uysal, bu toplantıyla Antalya’da yazılım ve bilişim sektörünün ve bu alana ilgi duyan insanların, iş insanlarını ve kanaat önderlerinin ilk kez bir araya geldiğini söyledi. Antalya’nın bu sektörde önünde büyük fırsatlar olmasına rağmen bir boşluk olduğunu kaydeden Uysal, “Ülkemiz adına dünyadaki gelişmelere uyum sağlayamayan bir tablo gördük ve bunu yerel yönetim olarak kendimize bir görev addettik” dedi.

VERİMSİZLEŞEN EKONOMİLER

Türkiye’nin özellikle ekonomide bugün yaşadığı krizin temel nedenlerinden birinin son 20 yılda gelişen inovatif, katma değeri yüksek alanlarda Türkiye’nin üretken olamaması ve bir markaya dönüşememesi olduğunu dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Verimsizleşen ekonomi, güncel katma değer alanlarını yakalayamayan ekonomiler oluyor biliyorsunuz. Eğer 30 yıl önceki ihracat kalemlerini hala ihraç etmeye çalışıyorsanız ekonominiz, gelişen çağa, gelişen nüfus yapısına, gelişen tüketim ihtiyaçlarına cevap vermez hale geliyor. Bizim şu an Türkiye'de yaşadığımız gibi verimsizleşiyor. İthalata bağımlı hale geliyor. Ve bir denge oluşturmaktan uzak oluyor.”

ASSİM MİSYONU

Bu çerçevede ASSİM’in inovasyon kültürünün şehirde canlı kalmasını sağlamak, ilgili kuruluşların çalışmasına ilham kaynağı olmak misyonuyla 7 yıldır çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Uysal, “Temel amacımız bu. Belediye olarak bol bol buluş yapmak değil. İlgili kuruluşların biraz da karşılıklı etkileşimle çalışmalarını sağlamak. Genel kamu yönetimini bu alanda eğitim vermeye zorlamak. Bu alanda eğitim vermesi gerektiğini hatırlatmak. Kamusal faaliyet gösteren herkese bir örnek teşkil etmek ve bu alanda çalışılması gerektiğini hatırlatmak” diye konuştu.

Başkan Uysal, Muratpaşa Teknoloji Buluşmalarıyla da amaçlarının Antalya’da bilişim, yazılım iklimini nasıl geliştireceğini, dünyayla akredite bir şekilde yazılım siparişi alacak düzenin nasıl kurulabileceği üzerine bir tartışma yürütmek olduğunu söyledi. Toplantı, Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından karşılıklı değerlendirmelerle devam etti.