Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayasıyla yayımladığı mesajında “99 yıl önce bugün bütün dünyaya ‘Biz de varız’ dedik. Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı kutlu olsun” dedi.

Başkan Uysal, cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Uysal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“99 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, ulus olarak Cumhuriyetimizi ilan ettik. ‘Muasır uygarlık düzeyini aşacağız’ dedik. ‘Kalkınacağız, gelişeceğiz, ilime, irfana göre kendimizi yapılandıracağız. Kendi kaderimizi kendimiz tayin edeceğiz. Yöneticilerimizi seçeceğiz. Hür, bağımsız bireyler olacağız’ dedik. 99 yıl önce bugün bütün dünyaya ‘Biz de varız’ dedik. Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı kutlu olsun.”