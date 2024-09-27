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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan festival teşekkürü

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan festival teşekkürü
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 13. Uluslararası Antalya Gitar Festivali’nin açılışında Türkiye’de bir etkinliği sürdürülebilir hale getirmenin zor bir süreç olduğunu belirterek, festivali destekleyerek bugüne taşınmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği işbirliğiyle düzenlenen 13. Uluslararası Gitar Festivali Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde müzikseverleri bir araya getirdi. Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal ile katıldığı açılışta eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, ODTÜ Antalya Mezunlar Dernek Başkanı Yıldırım Şimşek yer aldı.

Sanat danışmanlığını klasik gitarın önemli virtüözlerinden Ahmet Kanneci’nin üstlendiği festivalin açılış gecesinde Luciano Lombardi sahne aldı.

Başkan Uysal, festival açılışında, müziğin siyasal ve toplumsal olaylar, savaşlar, sosyolojiyle bağ kurduğunu söyledi. Rodrigo’nun ‘Gitar Konçertosu’ olarak bilinen ve 1939 yılının başlarında Paris'te 2. Dünya savaşının gerilimli ortamında bestelenen eserinin bu bağın en somut örneklerinden olduğunu aktaran Başkan Uysal, 68 gençlik hareketinin önemli isimlerinden Deniz Gezmiş’in 6 Mayıs 1972’de idam edilmeden önce bu eseri dinlemek istediğini hatırlattı.

Başkan Uysal, ayrıca, Türkiye’de bir etkinliği uzun soluklu hale getirmenin zor bir süreç olduğunu belirterek 13’üncü kez düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali’ni destekleyerek bugüne taşınmasını sağlayan herkese teşekkür etti. Festivalde işbirliği yaptıkları ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’ne belediye olarak eğitim alanı tahsis ettiklerini aktaran Başkan Uysal, ortalama 800’ü aşkın öğrencinin orada dil öğrendiğini, hayat felsefelerini, bakış açılarını genişlettiğini ve üniversite kazanarak mezun olduklarını paylaştı.

Festival Genel Sanat Yönetmeni Kanneci ise “Başkanımız Ümit Uysal, sanata, kültüre, eğitime çok fazla önem veriyor. Kültürün bir toplum için ne kadar aydınlatıcı olduğunu defalarca söyledi ve destek oldu” diye konuştu. Festivallerin uzun yıllar boyu sürdürülmesinin büyük emekler sonucu mümkün olabildiğini aktaran Kanneci, bu yıl festivalde Türkiye’ye ilk kez gelen sanatçıları ağırladıklarını söyledi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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