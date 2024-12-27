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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan festivale destek

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan festivale destek
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, anavatanı Türkiye olan ve buradan Çin ile Hindistan’a kadar yayılan Melli incirinin tanıtımı amacıyla düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, bugün Kocaaaliler olarak bilinen Bucak’ın bu beldesinin üretim gücünü tüm Türkiye’ye tanıtma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Antalya’da yaşayan, Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kocaaali kökenliler tarafından kurulan Mellililer Kültür ve Dayanışma Derneği, İncir ve Çelenk Festivali’nin ilkini Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Etkinliğe Başkan Uysal’ın yanı sıra Burdur Bucak Kaymakamı Bayram Gale, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen ve Kocaaali Belediye Başkanı İlyas Delen de katıldı.

Festivalde konuşan Başkan Uysal, Melli’nin üretim gücü, kalitesi ve markasıyla Türkiye’ye değer katabilecek bir bölge olduğuna dikkat çekerek, bu kültürün bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Uysal, konuşmasında şunları söyledi:

“Dünyada olup bitenlere karşı tutumunu ve tavrını oluştururken; iç dünyası, gönlü, vicdanı ve aklı huzurlu olan; olayları sessizce izleyip doğruyu yanlıştan ayırabilen; vatanını, milletini ve toprağını yürekten seven insanlar Mellililerdir. Mellililer, dengelerini, ihtiyaçlarını, sevgilerini ve saygılarını hem topluma hem de doğaya karşı asla bozmazlar. İşte Mellililer, bu güzel özellikleriyle örnek bir topluluğu temsil ediyorlar.”

Gece, folklor gösterisi ve Havva Öğüt konseriyle devam etti. Etkinliğin sonunda düzenlenen ödül töreninde Başkan Uysal, Mellililer Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Öztürk’e plaket takdim ederek derneği ve tüm katılımcıları tebrik etti.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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