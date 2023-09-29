Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’dan kenetlenme çağrısı

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 7. Yöreler Renkler Festivali’nin ‘Akdeniz Gecesi’nde Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nı dolduranlara “Sımsıkı kenetlenelim. Halaylarımızda birbirimizin elini sımsıkı tutalım. ‘Merhaba’ deyişimizin, ‘Komşum nasılsın’ deyişimizin kıymetini bilelim” diye seslendi.

Antalya’da doğduğu yeri de doyduğu yeri de unutmayanların, memleket özlemi çekenlerin bir araya geldiği Muratpaşa Belediyesi 7. Yöreler Renkler Festivali devam ediyor. 72 hemşeri, kültür ve dayanışma derneğinin katıldığı festivalin 4’üncü gününde Akdeniz Gecesi düzenlendi. “Türkiye’miz hepimizin” sloganıyla düzenlenen festivalin bu özel günü İran ve Komşular Ülkeler Dostluk Derneği’nin halkoyunları gösterisiyle başladı.

Gecede konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz bölgesinin çok renkli bir kültür dünyasına sahip olduğunu söyledi. Dağlarında kadim Yörük kültürü devam ederken Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay’ın büyük bir mutfak zenginliğine sahip olduğunu aktaran Uysal, şöyle konuştu:

“Maalesef depremle yaralandık. Yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Ama hayat acısıyla, tatlısıyla bir bütün. Dayanışmamız, birlik ve beraberliğimiz hem şehirlerimizdeki ortak yaşam kültürünü besliyor hem de bizleri tasada ve kıvançta beraber olma duygusuyla donatıyor. Hem bizleri, birbirimizin komşuluğundan keyif alma, onur duyma duygusuyla donatıyor hem de bizleri acılar, felaketler, sıkıntılar karşısında güçlendiriyor. O yüzden kollarımızı birbirimize sımsıkı saralım. Sımsıkı kenetlenelim. Halaylarımızda birbirimizin elini sımsıkı tutalım. Oyunlarımızın, halılarımızın, kilimlerimizin, yemeklerimizin, giysilerimizin, ‘Merhaba’ deyişimizin, ‘Komşum nasılsın’ deyişimizin kıymetini bilelim.”

Muratpaşa’nın tam da böyle bir yer olduğunu dile getiren Başkan Uysal, Antalya’nın bu mega ilçesinin herkesin herkesi olduğu gibi kabul ettiği, saygıyla, sevgiyle yaklaştığı, suç oranı düşük, birlikte yaşamaktan mutlu bir şehir olduğunu söyledi. Uysal, “Sizler sayesinde bu duyguyu Türkiye'ye ve hatta mümkünse dünyaya yayabilmeyi temenni ediyoruz” dedi.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından derneklere katılım plaketlerini takdim ederken gece Abdullah Gencer ve İsmail Çakır konserleriyle sona erdi.