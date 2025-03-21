Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’dan Kırcami müjdesi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kızıltoprak Mahallesi’nde düzenlenen iftarda bin 481 futbol sahası büyüklüğüyle depreme dayanıklı, trafik dahil sorunları çözülmüş bir Antalya için en önemli fırsat olan Kırcami imar planlamasında hukuki mücadeleyi kazandıklarını müjdeledi. Uysal, ''Kırcami’de çap verebilir, inşaatlar başlayabilir hale gelmiş bulunuyoruz'' dedi.

Başkan Uysal iftar sonrası konuşmasına, "Varlığınız için, dayanışmanız için, komşuluğunuz için sevginiz, saygınız, şehrimize kattığınız o güzel duygular için barış ve dayanışma ortamı için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" sözleriyle başladı.

"Müjdeliyorum"

Başkan Uysal, iftarda ayrıca Antalya’da 8 mahallenin tamamı, Fener ve Güzeloba mahallerinin belli bölümlerini içine alan Kırcami imar planlamasına ilişkin önemli bir gelişmeyi paylaştı. Başkan Uysal, şunu söyledi:



"Kırcami’de çap verebilir, inşaatlar başlayabilir hale gelmiş bulunuyoruz. Hukuki mücadeleyi kazanmış bulunuyoruz. Buradan bütün Antalya’mıza, 40 bin vatandaşımıza müjdeliyorum. Bir an önce herkes gerekeni yapabilir. Çapını alabilir, inşaatına başlayabilir. Biz de süreç içinde şehirleşmeyle ilgili bizim belediyemize düşen görevleri yapacağız."