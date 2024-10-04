  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan KKTC’de çarpıcı mesajlar

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan KKTC’de çarpıcı mesajlar

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan KKTC’de çarpıcı mesajlar
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, KKTC ziyaretinde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarını ziyaretinde, ''1974 ruhu bugünün siyasetçilerine örnek olmalı'' ifadelerini kullandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Girne Belediyesi’nce bu yıl 23’üncüsü düzenlen Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali için bulunduğu KKTC’de, kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti. Uysal’a, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu ve siyasetçi Serdar Denktaş eşlik etti.

Başkan Uysal, dünyada siyasetle uğraşan, toplumuna liderlik etmek ve bu yolla topluma, insanlığa hizmet etmek isteyen herkesin merhum Cumhurbaşkanı Denktaş’tan öğreneceği çok şey olduğunu söyledi. Denktaş’ın hayatının dünyada olup biten her şeyin minyatür hikayesi olduğunu kaydeden Başkan Uysal, şöyle konuştu: “Hayatın içinde sürgün var, tutukluluk var, mücadele var, müzakere var, inanılmaz bir dirayet var. 1974 ruhunu, Kıbrıs’a, soydaşlarımızın hukukunu korumak için Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit’in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin ve burada yaşamını feda etmiş bütün şehitlerimizin, gazi olmuş bütün kahramanlarımızın buraya geliş yolunu en iyi temsil eden, en iyi anlayan, en iyi kavrayan siyasetçidir. Bir liderdi, bir büyük önderdi.”

Barış Harekatı’nın 50’nci yılında, harekatın kararını veren dönemin Başbakanının, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti üyelerinin, şehitlerin ve gazilerin o ruhunun, temizliğinin, iyi niyetlerinin, idealizmlerinin bugünkü siyasetçilere örnek olması gerekliliğinin altını çizen Başkan Uysal, “Anlamaya çalışsınlar. Buna çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum” dedi.

Uysal, anıt mezar ziyaretinde şeref defterini de imzaladı.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Serenay Sarıkaya'nın yatağının üstünde asılı ayna ortalığı karıştırdı Serenay Sarıkaya'nın yatağının üstünde asılı ayna ortalığı karıştırdı Esra Erol'da yine bir gündüz kuşağı rezaleti: ''Ablam kocama göğüslerini attı'' Esra Erol'da yine bir gündüz kuşağı rezaleti: ''Ablam kocama göğüslerini attı'' Bahçeli ''ucu Pensilvanya'ya mı çıkacak'' demişti, Ayşe Ateş'ten ''Ucu Balgat'a çıktı'' yanıtı geldi Bahçeli ''ucu Pensilvanya'ya mı çıkacak'' demişti, Ayşe Ateş'ten ''Ucu Balgat'a çıktı'' yanıtı geldi Emeklilik sistemi değişiyor; AK Partili isim açıkladı Emeklilik sistemi değişiyor; AK Partili isim açıkladı İngilizlerin savaş raporundan Türkiye çıktı: Çin, İran, Rusya ve Türkiye.... İngilizlerin savaş raporundan Türkiye çıktı: Çin, İran, Rusya ve Türkiye.... Okullarda ilk ara tatil tarihi belli oldu Okullarda ilk ara tatil tarihi belli oldu Meriç Erkan açıkladı: Ahu Tuğba'nın son isteği buymuş Meriç Erkan açıkladı: Ahu Tuğba'nın son isteği buymuş Soylu, Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştı Soylu, Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştı İstanbul'da kadın gazeteciye sokak ortasında cinsel taciz İstanbul'da kadın gazeteciye sokak ortasında cinsel taciz Katil kamerada: Sopayla vura vura öldürdü Katil kamerada: Sopayla vura vura öldürdü
Bunun adı gıda terörü: Köftenin, lahmacunun içine bakın neler katmışlar Bunun adı gıda terörü: Köftenin, lahmacunun içine bakın neler katmışlar ''Mağarada 188 yaşında bir insan bulundu'' denmişti, işin aslı ortaya çıktı ''Mağarada 188 yaşında bir insan bulundu'' denmişti, işin aslı ortaya çıktı Özel Harekatçı şiddeti kamerada: 3 polis hakkında soruşturma açıldı Özel Harekatçı şiddeti kamerada: 3 polis hakkında soruşturma açıldı 20 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı... Yavuz Bingöl 5'inci kez evleniyor 20 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı... Yavuz Bingöl 5'inci kez evleniyor İstanbul'un göbeğinde genç kıza taciz: Serbest kaldılar İstanbul'un göbeğinde genç kıza taciz: Serbest kaldılar ''Tahtalıköyü boyladı'' deyiminin kaynağı bulundu ''Tahtalıköyü boyladı'' deyiminin kaynağı bulundu Afra Saraçoğlu'nun yaza vedası dudak ısırttı Afra Saraçoğlu'nun yaza vedası dudak ısırttı Karadut dizisinde skandal sahne: Öpüştü diye kızına mezar toprağı yedirdi Karadut dizisinde skandal sahne: Öpüştü diye kızına mezar toprağı yedirdi İmamoğlu ve Binali Yıldırım'a rakip olmuştu: Babasını öldürdü, annesini ve kardeşini bıçakladı İmamoğlu ve Binali Yıldırım'a rakip olmuştu: Babasını öldürdü, annesini ve kardeşini bıçakladı Konut ve taşıt kredilerinde faizler değişiyor Konut ve taşıt kredilerinde faizler değişiyor