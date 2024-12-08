  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’dan planlama vurgusu

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’dan planlama vurgusu

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’dan planlama vurgusu
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ‘İklim Krizi ve Su’ başlığıyla gerçekleşen Forum Muratpaşa’da dünyanın ortak sorunu karşısında hayata geçirilen planlı uygulamaları işaret ederek “Bir ülkenin merkezi bir sistemi olmadan bir planlaması, bir orta vade kavramı olmadan olur mu bu işler? Yani bu ülkenin bir ortak aklı, bir ortak çıkarı, bir merkezi planlaması olmayacak mı?” diye konuştu.

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin demokratik ve kalkınmış bir Türkiye hedefiyle başlattığı Forum Muratpaşa’nın aralık ayı gündeminde “İklim Krizi ve Su” yer aldı. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen forumda Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk ve Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar konuşmacı olarak yer aldı. Forumun moderatörlüğünü ise gazeteci Meliha Okur yaptı.

ORTAK AKIL ORTAK ÇIKAR

Başkan Uysal, forumun kapanış konuşmasında dünyanın önemli sorun alanı ‘iklim krizi ve su’ başlığında ulaşımdan tarıma planlı uygulamaları işaret etti. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Bilimi kullanmadan olur mu bu işler? Yani bir ülkenin merkezi bir sistemi olmadan bir planlaması, bir orta vade kavramı olmadan olur mu bu işler? Yani bu ülkenin bir ortak aklı, bir ortak çıkarı, bir merkezi planlaması olmayacak mı? Ülkeyi yönetmekten ne anlıyoruz? Merkezi hükümetlerin taşra şehirlerine inşaat yoğunluğu vermesini mi anlıyoruz? Ülkeyi yönetmek nedir? Bunları yapmıyorsanız neyi yönetiyorsunuz? Bunların ivedilikle yapılması gerekiyor.”

DİĞER KONUŞMACILAR

Forumda Prof. Dr. Yaşar, havuzlara varana kadar gereksiz su harcamalarının önüne geçen ülkeleri örnek gösterdi ve bu yasakların Türkiye’de uygulamaya geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Su Politikaları Derneği Başkanı Yıldız, su yönetimi paradigmalarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yıldız, “Plan, politika, strateji, ortak akıl geliştirmek, sektörel su kullanımını dengelemek ve suyu yönetmek önemli” dedi. TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öztürk, ormanların artırılması ve korunmasının suyun da korunmasına etki edeceği belirtti.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da kahreden kaza: Bir aile yok oldu Ankara'da kahreden kaza: Bir aile yok oldu Rojin'in babasından şoke eden açıklama: Kızımın vücudunda 2 erkeğe ait DNA bulundu Rojin'in babasından şoke eden açıklama: Kızımın vücudunda 2 erkeğe ait DNA bulundu Esad devrildi, MHP Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısını hatırlattı Esad devrildi, MHP Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısını hatırlattı Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca Suriyeli sokakta Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca Suriyeli sokakta Gülşen sahnede sınırları alt üst etti; gören çıplak sandı Gülşen sahnede sınırları alt üst etti; gören çıplak sandı Chery'nin lüks, sanat ve konforu birleştiren sedanı ARRIZO 8 ortaya çıktı Chery'nin lüks, sanat ve konforu birleştiren sedanı ARRIZO 8 ortaya çıktı Esad'ın Suriye'yi terk etmeden önceki son talimatı ortaya çıktı Esad'ın Suriye'yi terk etmeden önceki son talimatı ortaya çıktı Bir sabah eviniz arsa olur mu ? İmar hakkı aktarımının ayrıntıları belli oldu Bir sabah eviniz arsa olur mu ? İmar hakkı aktarımının ayrıntıları belli oldu Karadeniz'de sabaha karşı büyük kabus: Kabusun boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Karadeniz'de sabaha karşı büyük kabus: Kabusun boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Bu sokak apartmana değil, bu apartman bir sokağa açılıyor Bu sokak apartmana değil, bu apartman bir sokağa açılıyor
Banka hesaplarındaki mevduatlar için devlet güvencesi değişti Banka hesaplarındaki mevduatlar için devlet güvencesi değişti Muhalif gruplar kazandı; Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü! Muhalif gruplar kazandı; Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü! Türkiye - Suriye sınırında ''herkes vatanına dönsün'' sloganları Türkiye - Suriye sınırında ''herkes vatanına dönsün'' sloganları Bakan Işıkhan asgari ücret zammı için ''söz'' verdi Bakan Işıkhan asgari ücret zammı için ''söz'' verdi Suriye'de rejim çöktü! Esad Şam'ı terk etti: ''Seçime hazırız!'' Suriye'de rejim çöktü! Esad Şam'ı terk etti: ''Seçime hazırız!'' Bakan Şimşek'in ''tavsiyesi'' sonrası devletin 1 paket sigaradan kazandığı vergi hesaplandı Bakan Şimşek'in ''tavsiyesi'' sonrası devletin 1 paket sigaradan kazandığı vergi hesaplandı Suriye'nin kalbi Şam'da büyük coşku: Milyonlar sokakta Suriye'nin kalbi Şam'da büyük coşku: Milyonlar sokakta TBMM'ye 25 yıl evli kalana emeklilik hakkı talebi... TBMM'ye 25 yıl evli kalana emeklilik hakkı talebi... Esad'ın ultra lüks otomobillerini de ele geçirdiler Esad'ın ultra lüks otomobillerini de ele geçirdiler Vurdu, gol oldu! Arda Güler, Real Madrid'teki ilk golünü attı Vurdu, gol oldu! Arda Güler, Real Madrid'teki ilk golünü attı