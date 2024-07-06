Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan Saniye Caran'a iade-i ziyaret

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Korkuteli’nin ilk kadın Belediye Başkanı Saniye Caran’a iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Uysal’ın Korkuteli’de ilk durağı partisinin ilçe başkanlığı oldu. İlçe Başkanı İsmail Karadeli’yi ziyaretin ardından Uysal, Korkuteli Belediye Başkanı Caran’ı ziyaret etti. Başkan Uysal, Başkan Caran’a ziyaretinde hediyesini takdim ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Uysal, ziyaretinin ardından Başkan Caran ve eşi Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Can Caran ile birlikte Özel Bilenler Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi açılışına katıldı.