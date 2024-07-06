  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan Saniye Caran'a iade-i ziyaret

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan Saniye Caran'a iade-i ziyaret

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan Saniye Caran'a iade-i ziyaret
Güncelleme:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Korkuteli’nin ilk kadın Belediye Başkanı Saniye Caran’a iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Uysal’ın Korkuteli’de ilk durağı partisinin ilçe başkanlığı oldu. İlçe Başkanı İsmail Karadeli’yi ziyaretin ardından Uysal, Korkuteli Belediye Başkanı Caran’ı ziyaret etti. Başkan Uysal, Başkan Caran’a ziyaretinde hediyesini takdim ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Uysal, ziyaretinin ardından Başkan Caran ve eşi Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Can Caran ile birlikte Özel Bilenler Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi açılışına katıldı.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Zammı 6 TL geri çektiler: Bir sigara grubuna indirim geldi Zammı 6 TL geri çektiler: Bir sigara grubuna indirim geldi Saat belli oldu: Sağanak yağışlar bu illerimizi çok fena vuracak Saat belli oldu: Sağanak yağışlar bu illerimizi çok fena vuracak İstanbul'da koşa koşa intihar: Genç kızı kimse tutamadı İstanbul'da koşa koşa intihar: Genç kızı kimse tutamadı Canlı yayınında bozkurtlu protesto Canlı yayınında bozkurtlu protesto Çok sayıda ilimizde gökyüzünde görenleri heyecanlandıran ışık huzmesi Çok sayıda ilimizde gökyüzünde görenleri heyecanlandıran ışık huzmesi Bakan Şimşek imzayı attı: İşte yeni memur ve memur emeklisi maaşları Bakan Şimşek imzayı attı: İşte yeni memur ve memur emeklisi maaşları TBMM'ye ''bozkurt Türklerin ulusal sembolü olsun'' teklifi TBMM'ye ''bozkurt Türklerin ulusal sembolü olsun'' teklifi Kriptodaki çöküşün altından bedava Bitcoin çıktı Kriptodaki çöküşün altından bedava Bitcoin çıktı Aldatılan genç kızdan kanlı intikam: Önce darp etti ardından bıçakladı Aldatılan genç kızdan kanlı intikam: Önce darp etti ardından bıçakladı
Bengü ''Ne mutlu Türküm diyene'' dedi, pet şişe yağdı Bengü ''Ne mutlu Türküm diyene'' dedi, pet şişe yağdı TFF Başkanı Büyükekşi hakkında olay iddia: Servis edilip, silindi TFF Başkanı Büyükekşi hakkında olay iddia: Servis edilip, silindi