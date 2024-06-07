Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan yeni hizmet binası açıklaması

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’ya dünya standartlarında bir belediye hizmet binası kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Binanın, bulunduğu alanda yüzde 30'luk destekleyici ticari alan oluşturularak bu ekonomik kriz koşullarında yapılacağını ifade eden Başkan Uysal, ''Niye bazılarını çok rahatsız ediyor? Etmemeli. Bunlar kamusal zorunluluktan doğan ve hizmet kalitesini yükseltecek, Muratpaşa'nın layık olduğu şeyler'' diye konuştu.

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin haziran ayı olağan meclis toplantısı belediye kültür salonunda gerçekleşti. Mecliste, belediyenin Fener Mahallesi’nde bulunan ana hizmet binasının yeniden inşa edilmesini sağlayacak imar plan değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.

11 YILDA TAMAMLANABİLDİ

Oylamanın ardından Başkan Uysal, yaptığı açıklamada, hizmet binasının inşaatına 1994’te başlandığını ancak 2005’te tamamlandığını söyledi. İnşaatın 11 yıl, büyük bir kısmı karkas olarak bekletildiğini aktaran Başkan Uysal, “Binamız, hizmet kalitesi ve güvenlik açısından çok yetersizdir.” dedi. Yapılan imar plan değişikliğinin kamu kaynaklarını korumak amaçlı olduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

‘GARİP MANTIK’

“Hizmet binamız ticari aksın üzeridir. Özel sektörün ticari bina yapmasında sorun olmuyor da kamu yapınca kim, niye rahatsız oluyor? Toplumun malı olunca ucuz mu oluyor? Yani toplum yapamaz, öyle mi? Toplumun malı olunca, ticari aks üzerine ticari fonksiyon getiremez. Nitelik sorunu yaşayan binalarda kamu hizmeti vermeye çalışacağız. Özel mülk olunca 25 katlı, 30 katlı hatta büyük kentlerde 60 katlı olacak. Ama kamu mülkü olunca, toplumun malı olunca ‘Neden 15 oldu?’ denecek. Yani bir garip bir mantık var.”



Muratpaşa Belediyesi olarak Türkiye’nin en değerli sahil bandını ihale etmeyip kamuya açık tuttuklarını dile getiren Başkan Uysal, “Biz ki kamusal alanları, yaşlı evleri, engelli merkezleri, yılda 250 bin çocuğun oynadığı Teneffüs Parkımız, sivil toplum merkezimiz gibi toplumsal kullanımı her alanda önceleyen bir belediyeyiz” dedi.

KAMUCU TAVIR

Ekonomik kriz koşullarında hizmet binasını alanın yüzde 30’unda destekleyici ticari alan oluşturarak dünya standartlarında, her türlü donanıma sahip belediye binası yapmayı hedeflediklerini aktaran Başkan Uysal, “Niye bazılarını çok rahatsız ediyor? Etmemeli. Bunlar hep kamusal zorunluluktan doğan ve hizmet kalitesini yükseltecek, Muratpaşa'nın layık olduğu şeyler. Bizim toplumcu, kamucu tavrımızın da bir parçası” şeklinde konuştu.

MÜLKLER HACİZLİ

Başkan Uysal, konuşmasında ayrıca geçen aylarda satış yetkisi alınan belediye arazileriyle ilgili de açıklama yaptı. Belediyenin, yaklaşık 40 yıl önce yapılan imar planları nedeniyle ‘kamulaştırmasız el atma davaları’yla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Başkan Uysal, bu davaların neden olduğu tazminatlar nedeniyle belediyenin mülklerinde haciz olduğunu söyledi.

‘SABOTE ETMEYİN’

Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararı sonrası bu hacizler karşısında savunmasız kaldıklarını dile getiren Başkan Uysal, şunlar söyledi:

“Zaten hacizli olan ve ekonomik şartlar nedeniyle bina yapamadığımız, bir kısmına yapmamız da gerekmeyen bazı alanlarla ilgili satış yetkisi almıştık. Burada kreş ve eğitim alanları da yer alıyor. Muhtemelen icradan satılacak olan mülklerle ilgili satış yetkisi aldık. ‘Satıyorlar’ gibi kamuoyunda siyasete alet etmek isteyenler var. Koyun can derdinde, kasap et. Çağrım, kamu yararını sabote etmesinler. Kamunun işlerini, toplumun mülkiyetini sabote etmesinler. Kamusal hizmetleri sabote etmesinler.”