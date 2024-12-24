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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’dan Yerli Malı Haftası çıkışı: ''Hangi kafa bu?''

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’dan Yerli Malı Haftası çıkışı: ''Hangi kafa bu?''
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ''Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, ''Gümrük vergileri kalktı mı? Dünyada üretim ve ticaret rekabeti yok mu oldu? Nasıl demode oluyormuş Yerli Malı Haftası? Hangi kafa bu? Kime hizmet ediyor o kafa?'' diye konuştu.

Belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) düzenlediği etkinliğe yöre ve hemşeri dernekleri katıldı. Dernekler, yörelerinin geleneksel lezzetlerini ikram ederken Türk mutfağının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlikte, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YüciTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi (AciMER) Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zanbak konuşmacı olarak yer aldı.

‘DEMODE İŞLER’

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, yerli üretim ve yerli malı kullanımına her zaman destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Bazı aklıevveller bize ‘Demode işlerle uğraşıyorsunuz’ diyeceklerdir. Dünyada ticaret savaşları demode mi? Dünyada ulusların ticaret ve ürettikleri mallar üzerinden rekabeti demode mi? Dünyada ulusların birbirlerinin ürettikleri malları kendi sınırlarına kabul etmemek için uyguladıkları gümrük vergileri kalktı mı? Dünyada üretim ve ticaret rekabeti yok mu oldu? Nasıl demode oluyormuş Yerli Malı Haftası? Hangi kafa bu? Kime hizmet ediyor o kafa?”

‘HELALDİR’

Başkan Uysal, 90’lı yıllara damgasını vuran “Herkes gelsin geçsin, herkes gümrük vergilerini indirsin, gümrük vergileri koymasın. Bütün dünya zengin olsun” anlayışının artık geride kaldığını söyledi. Türkiye’nin dev bir tüketim pazarı olduğunu belirten Başkan Uysal, “Burada kendi yerli mallarımızın tüketimini özendirmek bize anamızın ak sütü gibi helaldir. Dünya rekabetine, konjonktürüne, ulusal çıkarlarımıza uygundur” dedi.

SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Bu çerçevede Gümrük Birliği anlaşmalarının derhal gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Başkan Uysal, “Ulusal sınırlarımız içinde üretimin planlanması, teşviki çok kıymetlidir. Uluslararası ticarette Türkiye’mizin payını artırmak çok çok önemlidir. Coğrafi ürünleri marka haline getirmek, tescil ettirmek çok kıymetlidir. Onları ticarete, refaha, demokrasiye, dayanışmaya, paylaşıma, adalete dönüştürmek çok kıymetlidir. Türkiye genelinde de böyle bir seferberliğe bütün yetkilileri davet ediyorum” diye konuştu.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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