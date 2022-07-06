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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ı ziyarete madalyasıyla geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ı ziyarete madalyasıyla geldi

Muratpaşa Belediyespor’un ‘Kızıl Fırtına’sı kick boks sporcusu Hasan Mert Kızıl, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaretinde, Antalya’da yapılacak Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında yeni bir altın madalyanın daha sözünü verdi.

Muratpaşa’nın ‘Kızıl Fırtınası’ Hasan Mert Kızıl, bu yıl Türkiye Kulüpler Kick Boks Şampiyonası, WAKO Kick Boks Dünya Kupası ve Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 94 kilogram light contact branşında altın madalyaya uzandı. Şimdi 10 – 20 Kasım tarihlerinde Antalya’da yapılacak Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonasına hazırlanan Kızıl, bu yıl kazandığı son madalyayla Başkan Uysal’ı ziyaret etti.

Kızıl, hedefinin ev sahibi sporculardan biri olarak ringe çıkacağı şampiyonayı da kazanıp sezonu 4 altın madalya ile tamamlamak olduğunu söyledi. Başkan Uysal, Hasan Mert Kızıl’ın özel bir sporcu olduğunu belirtti. Kızıl’ın işine çok önem veren, günün her dakikasına ayrı özen gösteren, disiplinli bir sporcu olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Hatta klasik müzik dinleyerek boks yapan bir insan” dedi. Kızıl’ın bunun karşılığını da şampiyonlarda kazandığı altın madalyalarla aldığını belirten Başkan Uysal, Antalya’da gerçekleşecek turnuva için de kendisine sonsuz güvendiğini söyledi

Etiketler Muratpaşa Belediyesi
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