Muratpaşa Belediye Meclisi toplanıyor
Muratpaşa Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı, bugün Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşecek.
Muratpaşa Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere bugün saat 14.30'da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşecek.
GÜNDEM
- Yoklama- Saygı Duruşu-İstiklal Marşı ve Açılış.
- Belediyemiz Meclisinin 05.10.2022 ve 18.10.2022 günlü olağan toplantı tutanaklarının oylanması.
- Muratpaşa İnovasyon günleri kapsamında 3. İş Fikirleri yarışmasında ödül verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 1380 sayılı yazısı.
- Soğuksu Mahallesi 1462 ada batısında “Trafo” alanı planlanmasına ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.10.2022 tarih ve 4870 sayılı yazısı.
- Haşimişcan Mahallesi 27 ada 12 parselde bulunan Muratpaşa Kaymakamlık hizmet binası olarak kullanılan Belediye eski hizmet binasının Muratpaşa Kaymakamlığına tahsisine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 17.10.2022 tarih ve 3370 sayılı yazısı.
- Ayşe ŞİRİP ve Toprak Efe ÇOBAN'a başarılarından dolayı ödül verilmesine ilişkin Spor İşleri Müdürlüğünün 21.10.2022 tarih ve 1390 sayılı yazısı.
- Konuksever Yaşlı Evine "Konuksever Sabriye Kaya Yaşlı Evi" isminin verilmesi talebine ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 26.10.2022 tarih ve 1561 sayılı yazısı.
- Konuksever Mahallesi 12372 ada 1 parselde; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.10.2022 tarih ve 4871 sayılı yazısı.
- Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.09.2022 tarihli ve 14492 sayılı kararıyla uygun bulunan Haşimişcan Mahallesi 9986 ada 37 ve 38 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.10.2022 tarih 4872 sayılı yazısı.
- Yamansaz “Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” dışında kalan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.10.2022 tarih ve 4873 sayılı yazısı.
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