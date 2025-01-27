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Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz'in ilk ve tek doğal buz pistini hizmete açtı

Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz'in ilk ve tek doğal buz pistini hizmete açtı
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 milyonluk yatırımla yenilenen belediyenin buz pistinin sezon açılışında sporun devlet politikalarının temel taşı olması gerektiğini belirterek, “Muratpaşa’da sporcu yetiştirmeye, spor olanaklarını geliştirmeye ve kitle sporlarını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin 450 metrekare genişliğinde, aynı anda 60 kişiye kadar hizmet verebilen ve Akdeniz’in ilk ve tek doğal buz pisti olma özelliğini taşıyan buz pisti, yenilenen yüzüyle sezona “merhaba” dedi. Açılışa Başkan Uysal’ın yanı sıra Muratpaşa Belediyespor Başkanı Özcan Yılmaz, sporcular ve aileleri de katıldı.

HER MAHALLEDE BİR SPOR TESİSİ OLMALI

Başkan Uysal, açılış konuşmasında, her mahallede okul, sosyal tesis, ibadethane, sağlık ocağı olduğu gibi spor salonunun da olmasının gerektiğini dile getirdi. Sporun aynı zamanda önleyici bir sağlık hizmeti olduğunu belirten Başkan Uysal, “Spor toplumların mutluluğunda bir altın yumurtlayan tavuk” dedi. Başkan Uysal sözlerine şöyle devam etti:

“Spor, ulusların ve bireylerin mutluluğu ve geleceğinde çok kilit bir nokta. Akademik başarının anahtarı. Vakit kullanım eğitimi ve disiplini. Ayrıca kendine güveni, iş yapma beceri ve yeteneklerini de teyit eden bir şey. Spor politikası, devletlerin temel politikası olmalı. Bizler Muratpaşa’mızda sporcu yetiştirmeye ve sporcular için olanaklar geliştirerek aynı zamanda kitle sporlarımızı da geliştirmeye devam edeceğiz.”

ŞAMPİYON SABIRSIZ

Açılışta belediyenin buz pistinde antrenmanlarını yapan ve son olarak Avrupa 2’nciliğini Muratpaşa’ya getiren Selin Eren de vardı. Eren, Muratpaşa Belediyesi’ne ve Başkan Uysal’a teşekkür etti ve “Antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum” dedi.

BAŞKAN UYSAL’A TEŞEKKÜR

Akdeniz Üniversitesi Buz Hokeyi Kadın Takımı oyuncularından Bilge Elmacıklı ise 5 yıldır bu pistte antrenman yaptıklarını belirterek, “Belediyemiz bize her zaman büyük destek sağlıyor. Minnettarız” dedi.
Buz hokeyine yeni başlayan bir sporcunun annesi Elif Özpeker de “Oğlumun burada kendini geliştirip bir gün takıma katılacağına inanıyorum. Muratpaşa Belediyesi’nin spora yaptığı yatırımlardan çok memnunuz” diye konuştu.

REZERVASYON İNTERNETTEN

Buz pisti, Çaybaşı Mahallesi’nde, Muratpaşa Belediyesi’nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park içinde yer alıyor. Pist, haftanın 7 günü 13.00-20.00 saatleri arasında vatandaşların kullanımına açık olacak. Onlıne rezervasyonlar belediyenin muratpasa-bld.gov.tr web adresi üzerinden yapılabilecek.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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