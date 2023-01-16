Muratpaşa Belediyesi ASSİM’deki şirketlerden 4 milyonluk ciro

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon bünyesindeki şirketler, geçen yıl 3 milyon 881 bin lira ciroya ulaştı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) eski başkanlarından merhum Abdullah Sevimçok’un adını taşıyan Muratpaşa Belediyesi’nin sivil toplum ve inovasyon merkezi, 2018’de çalışmalarına başladı. Aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan ASSİM, geçen yıl çok amaçlı toplantı salonları, kültür merkeziyle 529 etkinliğe ev sahipliği yaptı.

ASSİM’de yer alan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kurulan platformlar, Düden Çayı ve Şelalesi Kirlilik Önleme Raporu’nu yayınladı, turizm çalıştayı topladı ve çevre temizliği gibi çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi.

GİRİŞİMCİLERE BÜYÜK DESTEK

ASSİM İnovasyon Merkezi’nce çeşitli destekler sağlanan girişimcilerin kurduğu şirketler, 2022’de, 3 milyon 881 bin lira ciro yaptı. 7 start-up niteliğinde şirket ve 24 ön kuluçka girişimcisine desteklerini sürdüren ASSİM İnovasyon, yıl içinde, ayrıca, 2 iş fikir yarışması düzenlendi. ASSİM, yarışmalarda 66 bin TL ödül dağıtırken finale kalan 20 iş fikri sahibine 1 yıllık ASSİM İnovasyon Merkezi Ön Kuluçka ve Teknoloji Merkezi kullanımı hediye etti.

TEKNOLOJİ MERKEZİ

Teknoloji alanında iş fikirlerinin ve yeni girişimlerin gelişmesinde ve ekonomik faydaya dönüşmesi gibi süreçler için fiziksel ortam, makine ve ekipman desteği sağlayan ASSİM Teknoloji Merkezi de yıl boyunca teknoloji meraklılarını ağırladı. Web tasarımı, oyun yazılımı ve robotik kodlama eğitimlerinin verildiği merkezde çevrimiçi ve yüz yüze teknoloji seminerleri de gerçekleştirildi.