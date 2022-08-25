Muratpaşa Belediyesi Atatürk’ün izinde

Muratpaşa Belediyesi, Büyük Zafer’in 100’üncü yıl dönümünde, Başkomutan Atatürk ve komuta kademesinin, Afyonkarahisar’da, Şuhut'tan Kocatepe'ye yaptığı yürüyüşü anmak için her yıl aynı zamanda ve güzergahta yapılan Zafer Yürüyüşü’ne Antalya’dan destek veriyor.

Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz. İleri” diyerek ‘Büyük Taarruz ’un emrini verdiği Afyonkarahisar’da, her yıl aynı zamanda ve güzergahta düzenlenen 14 kilometrelik Zafer Yürüyüşü’ne Antalya’dan destek veriyor. Muratpaşa Belediyesi, bu yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yer alacağı açıklanan Zafer Yürüyüşü’ne Antalya’dan katılmak isteyenlerin ulaşım, kumanya gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Yürüyüşe, ayrıca, Muratpaşa Belediyesi araçları ve personeli de refakat edecek.

Zafer yürüyüşü, 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Başkomutan Atatürk ve komuta kademesinin, Afyonkarahisar’da Şuhut'tan Kocatepe'ye yaptığı yürüyüşü anmak için her sene aynı zamanda ve güzergahta yapılıyor. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan, siyasi partilerden temsilciler ve vatandaşlarını katıldığı yürüyüş, bugün 23.30’da Şuhut’a bağlı Çakırözü Köyü’nde başlayacak.

Kahramanlık Türküleri Dinletisi ve Büyük Taarruz Video gösteriminin ardından saatler gece yarısını gösterdiğinde, 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yürüdüğü yolda yürüyüş başlayacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Tarihi Tören Takımı eşliğinde gerçekleşecek yürüyüş, Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz. İleri” diyerek ‘Büyük Taarruz ’un emrini verdiği Kocatepe’de sabaha karşı sona erecek.