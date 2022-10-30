Muratpaşa Belediyesi ATF22’ye Kaleiçi ile katıldı

Antalya’da yerli ve yabancı 10 binden fazla turizm profesyonelini ağırlayan 4. Antalya Turizm Fuarı’nda (ATF22) Muratpaşa Belediyesi, yaşayan antik kent Kaleiçi’nin tanıtıldığı standıyla yer aldı. Fuarda Belediye Başkan Uysal, turizmcilere tarihi kent merkezinin 8 yıl içinde yaşadığı değişimi anlattı.

Antalya’da yerli ve yabancı 10 binden fazla turizm profesyonelini ağırlayan 4. Antalya Turizm Fuarı’nda (ATF22) Muratpaşa Belediyesi, yaşayan antik kent Kaleiçi’nin tanıtıldığı standıyla yer aldı. Fuarda Belediye Başkan Uysal, turizmcilere tarihi kent merkezinin 8 yıl içinde yaşadığı değişimi anlattı.

ANFAŞ Antalya Expo Center’da düzenlenen fuara Muratpaşa Belediyesi kısa adı AKOED olan Antalya Kaleiçi Otelciler ve Esnaf Derneği’yle birlikte katıldı. ATF22’de 48 metrekarelik standında Muratpaşa Belediyesi ve AKOED, artık 12 ay turizmin devam ettiği Kaleiçi’nde yaşanan değişimi turizm profesyonelleriyle paylaştı.

Fuar açılışına katılan Başkan Uysal, bu yıl 27 ülkeden 52 şehrin katılımıyla 7. Kaleiçi Old Town Festivali’ni düzenlediklerini söyledi. Festivalde bu yıl, İtalya’dan Gradara, Tunus’tan La Goulette ve Moldova'ya bağlı özerk cumhuriyet olan Gagavuzya’nın başkenti Komrat şehirleriyle ‘kardeş şehir’ protokolü imzaladıklarını hatırlatan Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bu protokollerle birlikte, son 1 ay içinde Çekya’dan Prag 6 da dahil 4’üncü kardeş şehir protokolünü yaptık. Festivalde ayrıca Gürcistan Telavi Belediye Başkanı Levan Andriashvili’yle de iyi niyet ve iş birliği protokolünü imzaladık. Kaleiçi Old Town Festivali’yle şehirlerimiz arasında kalıcı kültür köprüleri inşa ediyoruz. Bu protokollerle yaşayan antik kentimiz Kaleiçi, dünyayla buluşuyor ve Kaleiçi’nde 12 ay devam eden turizm hareketinin güçlü temelleri oluşturuluyor.”

Antalya şehir merkezinde turizmin 12 aya yayılmasını için Kaleiçi merkezli çalışmaları 8 yıldır sürdürdüklerini kaydeden Başkan Uysal, “Antalya, kitle turizminde tartışmasız dünyanın en önemli destinasyonu. Bununla birlikte 12 ay turizmin devam ettiği Antalya ve Kaleiçi ise bir kent vizyonudur. Artık 12 turizmin devam ettiği canlı bir Kaleiçi görmek bizler için gurur verici” diye konuştu.