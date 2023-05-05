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Muratpaşa Belediyesi baharı karşılıyor

Muratpaşa Belediyesi baharı karşılıyor
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Antalya, baharın gelişini Muratpaşa Belediyesi’nin Hıdırellez Şenliğiyle kutlayacak. Yenikapı Derneği’yle düzenlenen ve Sedir Parkı’nda geçekleşecek şenliklerde saat 18.00’de Tarık Mengüç sahne alacak.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Orta Asya'dan Balkanlara binlerce yıllık geleneğe sahip, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan efsaneleri, inanışları, gelenekleriyle doğanının uyanışının müjdecisi Hıdırellez'i Sedir Mahallesi’nde, Sedir Parkı’nda kutlayacak.

Yenikapı Derneği’yle gerçekleşecek kutlamalar, 6 Mayıs Cumartesi saat 17.00’de başlayacak. Kutlamalar öncesinde geceden gül ağacının altına gömülen dilekler saat 05.00’te Kaleiçi Yat Limanı’ndan açılacak teknelerle Akdeniz’in maviliklerine bırakılacak. Saat 17.00’den itibaren konserleri ve yarışmalarıyla baharın coşkusu Muratpaşa Belediyesi’nin Hıdırellez Şenliğinde yaşanacak. Şenlikte Yenikapı Orkestrası, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Saat 18.00’de ise 9/8’lik ritimlerin efsane ismi Tarık Mengüç sahnede olacak. 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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