  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Belediyesi Başkanı Uysal’dan destek sözü

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Uysal’dan destek sözü

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Uysal’dan destek sözü

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’nin yüksek katma değerli ihracata çok ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bölgemizin ihracatının gelişmesi için yerel yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Başkan Uysal, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’ni (BAİB) ziyaret etti, Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşletici AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses’le de makamında bir araya geldi. Uysal’ın BAİB ziyaretinde Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Ramazan Keskin, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tekin, Denetim Kurulu Üyesi Yusuf Akgül yer aldı. Başkan Uysal, bölge ihracatını geliştirmeye yönelik her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını dile getirirken BAİB Başkanı Çavuşoğlu ise ziyareti ve ihracata yönelik olumsu düşünceleri dolayısıyla teşekkürlerini dile getirdi. 

Başkan Uysal, ASBAŞ Genel Müdürü Gürses’le buluşmasında ise Türkiye’nin ithal girdiye dayanmayan bilgiye, know-how’a, markalaşmaya dayalı yüksek katma değerli ihracata çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Bölgenin ihracatının gelişmesi için yerel yönetim olarak her şeyi yapmaya hazır olduklarını dile getiren Başkan Uysal, “Yurtdışı sermaye girişlerinde de elimizden geldiğince saygın iş insanlarımızla koordinasyona katkıda bulunmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Etiketler Muratpaşa Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin fabrika gibi okulu: 3 milyon ciro elde etti
Bir anket sonucu daha açıklandı: AK Parti zirveyi kaybetti!
Emekli promosyonları için Yargıtay'dan emsal karar!
Motorinin ardından benzine de zam!
Konut fiyatlarının düşüşe geçtiği il ve ilçeler açıklandı
İrem Derici'den bir garip ''elim dursa ayağım durmuyor'' şovu
Erdoğan'dan Vali'nin konuşmasına müdahale
Bayrağımızı yakıp, Özgür Suriye Ordusu bayrağı açtılar!
Yağmurda ağaç altına sığınmışlardı, düşen yıldırımla korkunç ölüm anı kamerada!
Bir içki grubuna daha zam geldi