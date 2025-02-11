Muratpaşa Belediyesi, Deniz Baykal Spor Kompleksi'ni hizmete açtı

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal’ın adını taşıyan spor kompleksinin açılışında, Baykal’ın Türk siyasetinde çok önemli bir eksiklik olan ''bilgi ve bilinç'' sorununu hiçbir zaman yaşamadığını vurguladı. Uysal, ''Ülkeyi deneme-yanılma tahtasına çeviren, ülkeyi öğrencemelik yapan siyasetçilerin elindeyiz'' dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık Mahallesi’nde 30 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Deniz Baykal Spor Kompleksi’ni, CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın vefatının ikinci yıl dönümünde hizmete açtı. 8 bin metrekare alana kurulan, yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı çim sahasıyla okçuluk ve futbol branşlarına uygun olarak tasarlanan tesisin açılışına, Baykal’ın ailesi, siyaset dünyasından önemli isimler ve çok sayıda kent sakini katıldı.

1973 ANTALYA MİTİNGİ

Başkan Ümit Uysal, konuşmasında, Deniz Baykal’ın 1973 seçimlerinde Antalya milletvekili olarak Meclis’e girdiği süreci anlatırken, o dönemde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingin kendi hayatında ayrı bir anlamı olduğunu söyledi. O günü, “Büyük bir gürültü, büyük bir coşku, temaşa, kalabalık” sözleriyle tarif eden Uysal, ailesinin o mitinge katılmak için yaşadığı zorlukları şu sözlerle dile getirdi:



“1973 yılında, Cumhuriyet Meydanı’nda Deniz Bey’in mitingi... Babam, Beydağları’nın zirvesinde, yolu bile olmayan bir mezrada 12 Mart sürgünüydü. Katırla dağdan inilip şoselere ulaşılıyor, ardından kamyonlarla şehre varılıyordu. İşte o koşullarda geldik o mitinge. Daha sonra, Kıbrıs Harekâtı sonrası okul duvarına çimenle ‘Kahraman Ecevit, Halkçı Baykal’ yazdım diye babam hakkında soruşturma açılmıştı.”

HİZA VEREN TAVIR

Uysal, 1992 yılında Deniz Baykal’ın çağrısıyla CHP saflarına katıldığını ve partinin yeniden kuruluş sürecinde yönetimde yer aldığını belirtti. Daha sonra il başkanı olarak Baykal’la birlikte çalıştığını dile getiren Uysal, Baykal’ın Türk siyasetinde çok önemli bir eksiklik olan “bilgi ve bilinç” sorununu hiçbir zaman yaşamadığını vurguladı. Baykal’ın CHP’nin meclis dışında kaldığı yıllarda da bile düşünenlere, uygulayanlara hiza veren bir tavrı olduğunu belirten Uysal, şunları söyledi:



“Bugünün siyasetinde en az bulduğumuz şey bilgi, bilinç, duyarlılık, hassasiyet ve Türkiye'nin geleceği ile ilgili öngörü. Bugün, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesini, ‘Bizi pasif bıraktı bu ilke’ diye hiçe saymaya kalkışan, kör kütük cahil siyasetçilerin yönetiminden geçti Türkiye. Geçiyor ve geçmekte. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesi Osmanlı İmparatorluğu'nun son 200 yılındaki deneyimlerinin Atatürk'ün ağzından, onun söylemiyle, damıtılmış özetidir. Deniz Bey, genel başkanımız, bunu çok iyi bilirdi. Deniz Bey, enerji kaynaklarının önemini çok iyi bilirdi. Bugün Türkiye'de, akşam yatıp sabah kalkıp ülkenin bütün kaynaklarını ‘yabancı yatırımcılara açmak’ adı altında savuran siyasetçilerin elinden geçtik geçmekteyiz.”

BİLGİ VE ÖNGÖRÜ EKSİKLİĞİ

Bugünün Türkiye’si kuvvetler ayrığını ‘ayak bağı’ olarak gören siyasetçilere tanıklık ettiğini belirten Başkan Uysal. “Kuvvetler ayrılığı olmayan hiçbir yerde demokrasinin A, B, C'sinden bile söz edilemez. Deniz Bey, bunu çok bilir. Ama bizi yönetenler bilmez” dedi. Faizin sebep mi sonuç mu olduğunu tartıştıran siyasetçilere tanıklık ederken Baykal’ın asla böyle bir sorunu olamayacağını belirten Başkan Uysal, “Bunu bilmeyen siyasetçilerin elinde yüz milyarlarca doları Türkiye savurduktan sonra başa dönüp literatürü uygulamaya kalkışan, ana bilgileri uygulamaya kalkışan ülkeyi deneme-yanılma tahtasına çeviren, ülkeyi öğrencemelik yapan siyasetçilerin elindeyiz” şeklinde konuştu.

MART TEZKERESİNE KARŞI DURUŞ

Baykal’ın 1 Mart Tezkeresi’ne karşı duruşunun da ne kadar önemli olduğunun bugün daha iyi anlaşıldığını belirterek konuşmasına devam eden Başkan Uysal, “O 70 bin asker Türkiye'ye girmiş olsaydı Türkiye sınırlarında olsaydı Suriye yapılanırken, Irak yapılanırken Türkiye toprak bütünlüğünü koruyabilir miydi? Hiç zannetmiyorum” dedi.

ANTALYA ONUN İÇİN AYRI BAŞLIK

Deniz Baykal için Antalya’nın her zaman ayrı bir başlık olacağını belirten Başkan Uysal, “Kaş’tan Gazipaşa’ya gitmediği bir köy yoktur” dedi. Uysal, “Biz de öğrendiğimiz birçok şeyi ondan öğrendik. Yaklaşımlarında etkilenmişizdir. Ölümünün ikinci yıl döneminde anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun. Siyasi çizgisi sağlam bir çizgiydi. Takipçisiz kalmayacaktır” diye konuştu.

‘İKTİDAR TUTSAĞI OLMADI’

Törende merhum Baykal’ın kızı Aslı Baykal, Aslı Baykal, babasının hayatı boyunca sporla iç içe olduğunu vurgulayarak, adının bu spor kompleksinde yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Babasını şu sözlerle andı:



“Antalya sokaklarında yetişmiş ve Türkiye siyasetinde önemli yerlere gelmiş bir isimdi. Ama onu diğer siyasetçilerden ayıran en önemli özelliği, hiçbir zaman başbakan olmamasına rağmen, her bir başbakan gibi topluma yön vermesi ve iktidarın tutsağı olmamasıdır. O, iktidarı kendisi tutsak etti.”

‘ADI GİBİ DENİZE AŞIKTI’

Açılış töreninde Baykal’ın çocukluk arkadaşı Kadri Yakut ise eski CHP liderini “Deniz, ismi gibi denize aşıktı. Nerede böyle su yerine gitsek Antalya’da hemen denize atlardı” sözleriyle andı.

‘SİYASETE DERİNLİK KAZANDIRDI’

İl Başkanı Kamacı ise ölümünün ikinci yıl dönümünde Baykal’ı “Geçmişte siyasete büyük derinlik kazandırmış, Antalya’da birçok insana dokunmuş. Bunlardan bir tanesi de benim. Türkiye’de birçok insana dokunmuş bir büyük siyaset adamını bugün burada anıyoruz. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz” diyerek anlattı.



Konuşmaların ardından, Başkan Uysal’la birlikte tesisin açılış kurdelesini kesti. Törenin ardından Uysal ve beraberindekiler Antalya Okçuluk İhtisas Kulübü’nün antrenmanını izledi.