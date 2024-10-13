  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Belediyesi kadın ustalar yetiştiriyor

Muratpaşa Belediyesi kadın ustalar yetiştiriyor

Muratpaşa Belediyesi kadın ustalar yetiştiriyor
Güncelleme:

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin kadınların evlerinde küçük tadilatları kendilerinin yapabilmelerini sağlayacak ‘Evimin Ustasıyım’ etkinlik serisini başlattı. Kadınların ilk kez tadilat deneyimi yaşadığı uygulamalı eğitim renkli ve keyifli anlara sahne oldu.

Muratpaşa Belediyesi, kadınların evlerinde sıklıkla karşılaştıkları musluk, lavabo, klozet, sifon, dolap menteşesi gibi arızaları usta çağırmaya ihtiyaç duymadan kendilerinin giderebilmesi için ‘Evimin Ustasıyım’ isimli bir etkinlik serisi başlattı. Eğitime katılan kadınlara Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal ve Başkanvekili Canan Keleş’te eşlik etti. Etkinlik, kadınların tadilat işlerine dair önemli beceriler kazanmasını sağladı.

Belediyenin Kadın Aile Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Fen İşleri Müdürlüğü ustaları eğitim verdi. Elektrik, sıhhi tesisat ve mobilya olmak üzere üç bölümden oluşan eğitim pense, tornavida, kontrol kalemi, yan keski, ingiliz anahtarı gibi el aletlerinin tanıtılmasıyla başladı. İş güvenliğiyle devam eden eğitimde katılımcılara kontrol kalemiyle priz kontrolü yaptırılmasının ardından prizlerin nasıl değiştirilebileceği öğretildi.

Etkinlikte ayrıca musluklarda conta değişimi, lavabo sifonu değişimi, lavabo bataryası değişimi, klozet rezervuar iç takım montajı, duş başlığı montajı, çekmece-dolap kulpu değişimi ve dolap menteşesi montajı uygulaması yapıldı. Kadınların ilk kez tadilat deneyimi yaşadığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

KATILIMCILARDAN OLUMLU YORUMLAR

Etkinliğe katılan Ahu Torun Şengül, tadilat işlerine olan ilgisinden dolayı bu eğitime katıldığını ve öğrendikleriyle evindeki işleri kısa sürede halledeceğini belirtti.  “Birçok şehirde yaşadım, ama Muratpaşa Belediyesi kadar aktif ve etkili bir belediye görmedim" diyerek etkinliğin başarısını vurguladı.

Etkinliği sosyal medyada görmesi üzerine başvuru yapan Adalet Yurtçu ise yalnız yaşaması dolayısıyla tadilat işlerinde zorlandığını dile getirdi. Usta fiyatlarının maliyetli olduğunu söyleyen Yurtçu kurs sayesinde ufak tefek arızaları giderebilecek kadar bilgi edinme şansı yakaladığını belirterek memnuniyetini dile getirdi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan ilk sinyali verdi: İşte kabinenin koltuğunu kaybetmeye aday Bakanları Erdoğan ilk sinyali verdi: İşte kabinenin koltuğunu kaybetmeye aday Bakanları Kahvehane sular altında kaldı, onlar oyuna devam etti Kahvehane sular altında kaldı, onlar oyuna devam etti İstanbul'da korku dolu gece: Vatandaş geceyi sokakta geçirdi İstanbul'da korku dolu gece: Vatandaş geceyi sokakta geçirdi Pavyonda kadın cinayeti: Önce kadını öldürdü, sonra intihar etti Pavyonda kadın cinayeti: Önce kadını öldürdü, sonra intihar etti Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde 50 bin TL sınırı da aşıldı Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde 50 bin TL sınırı da aşıldı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7,2 büyüklüğünde deprem uyarıs Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7,2 büyüklüğünde deprem uyarıs Okan Buruk'tan, Acun Ilıcalı'ya çok sert yanıt Okan Buruk'tan, Acun Ilıcalı'ya çok sert yanıt Taze sevgililer Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç aşka geldi Taze sevgililer Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç aşka geldi Altın Portakal’da ödüller sahiplerini buldu: Kırmızı Halı'dan ve ödül töreninden nefes kesen anlar Altın Portakal’da ödüller sahiplerini buldu: Kırmızı Halı'dan ve ödül töreninden nefes kesen anlar
Antalya'da köpeğe tecavüz girişimi kamerada Antalya'da köpeğe tecavüz girişimi kamerada Prof. Dr. İlber Ortaylı ''kapıları'' kapattı: ''İstanbul'a kimse gelmesin'' Prof. Dr. İlber Ortaylı ''kapıları'' kapattı: ''İstanbul'a kimse gelmesin'' Oyuncaklardan da mı ÖTV alınacak ? Resmi açıklama geldi Oyuncaklardan da mı ÖTV alınacak ? Resmi açıklama geldi Nilperi Şahinkaya da 5 yıllık ilişkisini noktalayıp ''bekarlar kulübü'ne katıldı Nilperi Şahinkaya da 5 yıllık ilişkisini noktalayıp ''bekarlar kulübü'ne katıldı Şeyma Subaşı yeni aşkını el ele, dudak dudağa pozlarla ilan etti Şeyma Subaşı yeni aşkını el ele, dudak dudağa pozlarla ilan etti Türkiye'nin 7 bölgesinde, 7 farklı asgari ücretin önünü açan bölgesel asgari ücret geri mi dönüyor ? Türkiye'nin 7 bölgesinde, 7 farklı asgari ücretin önünü açan bölgesel asgari ücret geri mi dönüyor ? Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: ''Anayasa'nın 3'üncü maddesi değiştirilmeli'' TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: ''Anayasa'nın 3'üncü maddesi değiştirilmeli'' Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağışlara devam Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağışlara devam Robot süpürgeler hacklendi: Küfür edip, evcil hayvanları kovalıyorlar Robot süpürgeler hacklendi: Küfür edip, evcil hayvanları kovalıyorlar