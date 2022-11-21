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Muratpaşa Belediyesi sözünü tuttu

Muratpaşa Belediyesi sözünü tuttu
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Muratpaşa Belediyesi, Bülent Ecevit ve Barınaklar bulvarlarını birbirine bağlayan Çağlayan Mahallesi 2033 Sokak’ta yenileme çalışmalarını, söz verdiği gibi haftasında tamamladı.

Antalya’nın iki önemli ulaşım aksı Bülent Ecevit ve Barınaklar bulvarlarını birbirine bağlayan yaklaşık 600 metre uzunluğundaki Çağlayan Mahallesi 2033 Sokak’ta Muratpaşa Belediyesi söz verdiği zamanda yenileme çalışmalarını bitirdi. Geçen hafta başı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eski asfaltın sökülmesiyle başlayan çalışmaları bir hafta içinde tamamladı. Çalışmalar sırasında 3 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı. Hafta boyunca taşıt trafiğinin kontrollü olarak sağlandığı sokak, yeniden trafiğe açıldı.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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