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Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sezon ‘Renklerle Senfoni’ ile tamamlandı

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sezon ‘Renklerle Senfoni’ ile tamamlandı
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Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, sezonunu ünlü Ressam Nihat Kahraman’ın “Renklerle Senfoni” isimli sergisiyle kapatıyor. Açılışına Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la katıldığı sergi 26 Haziran’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Antalya’nın kültür ve sanat hayatına farklı bir soluk kazandıran Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sezonun son sergisi açıldı. Ressam Nihat Kahraman’ın ‘Renklerle Senfoni’ isimli sergisinin açılışı Antalya’nın iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı serginin açılışında Başkan Uysal, eşi ümran Uysal’la birlikte yer aldı.

Açılışta, ünlü Ressam Kahraman, bu sergiyi Antalya’da ve Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Uysal ise, açılış için bir araya gelen sanatseverlerle “Şehrimize renk kattınız. Sanatçımıza ve şehrimizin sahipleri sizlere teşekkür ediyorum” diye seslendi. Açılışın ardından davetliler sergiyi gezdi. Sergi 26 Haziran’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Türkan Şoray Kültür Merkezi, bu sezonda 7 sergiye ev sahipliği yaptı. Antalya Edebiyat Günleri kapsamında ‘Unutmak/Hatırlamak’ sergisiyle sezona başlayan Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, sırasıyla Zerrin Kehnemuyi, Yalçın Gökçebağ, Hülya Düzenli ve Elif Saltık sergileri açıldı. ‘Deja Vu’ isimli karma sergisiyle devam eden sezon Adnan Turani sergisiyle devam etti. 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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