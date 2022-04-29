Muratpaşa Belediyesi'nde geleceğe ışık tutan vizyon

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaşmasında “Bizim hayallerimiz, kamu ahlakımız ve toplumumuza, ülkemize, şehrimize olan sevgimizle hiç kimse rekabet edemez. Biz, sürdürülebilir, Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak vizyonu, yaklaşımı Muratpaşa’mızda hayata geçirdik” diye konuştu.

Başkan Uysal, 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Başkan Uysal, her bayramda olduğu ilk adresi Fen İşleri Müdürlüğü’nün şantiyesi oldu. Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler müdürlükleri çalışanlarının yer aldığı bayramlaşmada belediye meclis üyeleri ve Belediye-İş Sendikası Antalya Şube yöneticileri de yer aldı.

ŞANTİYEDE BAYRAMLAŞTI

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunun yaşadıklarını söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Biz hayatını milletimize, şehrimize hizmet ederek, ülkemizin, şehrimizin çocuklarına hizmet ederek kazanan insanlarız. Ne mutlu bize. Alnımız açık, yüzümüz ak. Mükemmel işler başararak, alın terimizi Muratpaşa’mızın her sokağına akıtarak mücadelemizi verdik. Muratpaşa’mız sizler sayesinde hem temel hizmetler hem de sosyal hizmetlerde Türkiye’de en ön sırada olmuş bir belediyemiz. Bunu bu şekilde devam ettirmek durumdayız. Bundan ödün verme şansımız yok.”

EKONOMİYE DİKKAT ÇEKTİ

Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki bayramlaşmanın ardından Başkan Uysal, ana hizmet binasında görev yapan belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Başkan Uysal, Türkiye için daha iyi koşullar hayal ederken sürecin oldukça kötü bir noktaya dönüştüğünü söyledi. Başkan Uysal, plansızlığın çok ağır bir ekonomik dengesizliğe, belirsizliğe neden olduğunu aktardı.

FIRTINALI HAVAYI ATLATACAĞIZ

Bunu en çok hisseden illerden bir tanesin de Antalya olduğunu aktaran Başkan Uysal, “Taşına, toprağına emek vermiş bu şehirde yaşayan insanlar olarak belli bir gelir düzeyine sıkışırken herhangi bir ülkeden gelen zengin oluyor. Türkiye’miz bunu hak etmedi” dedi. Belediye bütçesinin geçen yıl ekim ayında yaptıklarını ama aradan geçen süreçte belediyenin gelirleri sabit kalırken giderlerin katlanarak arttığının altını çizen Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“İhtiyatlı, ayağına yorganına göre uzatan, sınırlı borç stokuyla çalışan, üreten bir belediye olmasak inanının çok zor durumda kalırdık. Önümüzdeki süreçte Türkiye genelinde kurumların ne kadar zor durumda kaldığını, bunun kamu hizmetlerine ve insanlara nasıl yansıdığını maalesef çok üzülerek söylüyorum, göreceğiz. Bu noktada, gelişmeleri öngörerek sizler sayesinde farklı tedbirler de aldık. Her kuruşumuza özenmeye gayret ediyoruz. Temel ödemelerimizi aksatmadan bu fırtınalı havayı hep beraber atlatacağımızı düşünüyorum.”

HİÇ KİMSE REKABET EDEMEZ

Muratpaşa Belediyesi olarak sahip olduğu patentler, üreten belediyecilik anlayışı, kamu arazilerinin rantın dışında tutan yaklaşımı ve toplumun bütün kesimlerine önyargısız kucaklayan belediyeciliğiyle Türkiye’ye örnek bir tabloyu ortaya koyduklarını belirten Başkan Uysal, “Bizim hayallerimiz, kamu ahlakımız ve toplumuza, ülkemize, şehrimize olan sevgimizle hiç kimse rekabet edemez. Biz, sürdürülebilir, Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak vizyonu, yaklaşımı Muratpaşa’mızda hayata geçirdik” diye konuştu.

Başkan Uysal, konuşmasının sonunda herkesin Ramazan Bayramı’nı kutlarken belediyenin gönüllülerden oluşan halk dansları topluluğu da kısa bir gösteri yaptı.