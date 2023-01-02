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Muratpaşa Belediyesi'nde ilk sergi Cumhuriyet’in 100. Yılı için

Muratpaşa Belediyesi'nde ilk sergi Cumhuriyet’in 100. Yılı için
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, 2022’de 127 etkinliğe ev sahipliği yaparken kültür merkezinde yeni yılın ilk sergisi, Türk resminin önemli isimlerinden Zerrin Kehnemuyi’ye ayrıldı. “Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Kadını” sergisi 6 Ocak’ta açılacak

Muratpaşa Belediyesi, Türk sinemasının ‘Sultanı’ Türkan Şoray’ın adını taşıyan kültür merkezini, Ekim 2018’de törenle açtı. 658 seyirci kapasiteli salona sahip, atölye, fuaye-sergi salonu, sanat sokağı ve sosyal etkinlik terası da bulunan kültür merkezi, 2022’de 127 etkinliğe ev sahipliği yaptı. Konserler, tiyatrolar, sergilerle dolu bir yıl geçiren Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde etkinlikleri 76 bin 769 kişi takip etti.

Türkan Şoray’da yeni yıl, Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıl dönümü için “Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Kadını” başlıklı resim sergisiyle başlıyor. Türk resminin önemli isimlerinden 87 yaşındaki Zerrin Kehnemuyi’nin eserlerinin yer alacağı sergi 6 Ocak Cuma saat 17.30’da açılacak. Küratörlüğünü Şebnem Bahar’ın yaptığı sergi, 6 Şubat’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

ZERRİN KEHNEMUYİ KİMDİR?

Zerrin Kehnemuyi, 1954 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümüne girdi. İlk yılını Halil Dikmen’in yanında geçirdi, sonra Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesine girdi. Mezun olduğu 1961 yılından sonra birçok kişisel ve karma sergiye katıldı. Yurtiçi ve yurtdışı koleksiyonlarda eserleri bulunan Kehnemuyi, 1961-1979 yıllarında Robert Kolej’de resim öğretmenliği yaptı.  

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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