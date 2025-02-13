Muratpaşa Belediyesi'nde yangın tatbikatı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, belediyenin ana hizmet binasında personelle yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’nün anonsuyla belediye personeli Atatürk Kent Meydanı’nda yer alan ‘Acil Toplanma Noktası’nda bir araya geldi. Müdürlük personeli Samet Savaş’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen tatbikatta yangın söndürme ekipmanların kullanımıyla ilgili bilgiler verildi.

Elektrik yangınlarında hem yangını kontrol altına alabilmek hem de elektrikli cihazları koruyabilmek için farklı yangın tüplerinin kullanılması gerektiğine değinen Savaş, eğitimde yangın battaniyesinin kullanımını da uygulamalı olarak katılımcılara gösterdi. Savaş, yangını boğmak için kullanılan battaniyenin yangından etkilenen bireyin üzerine sarılmasıyla oksijen temasının kesildiğini ve kurtarma girişiminin olumlu sonuçlandığını söyledi. Yangın söndürmede 2 metrelik mesafenin ideal olduğunu belirten Savaş, 45 derecelik sporcu duruşu açısıyla yangına müdahale edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Ardından personel, uygulamalı olarak yangın söndürme deneyimi yaşadı.

Turunç Masa personeli Özlem Kavakdereoğlu, çoğu evde ve iş yerinde yangın söndürme tüplerinin bulunmasına rağmen kullanımıyla ilgili bilgi sahibi olunmadığını söyleyerek, "Verimli bir tatbikat oldu. Bilgilerimi tazeledim. Umarım yaşamak zorunda kalmayız" dedi.

Sivil Savunma Uzmanı Vural Çetin de, "Personelimizin yangın anında nasıl davranması gerektiğini, yangın tüplerinin nasıl kullanıldığını ve duruş pozisyonlarını uygulamalı olarak personelimizle paylaştık" ifadelerini kullandı.

Yangın tatbikatları ana hizmet binasının ardından belediyeye bağlı aşevi, etüt merkezleri, öğrenci yurdu ve diğer işletmelerde de sürdürülecek.