Muratpaşa Belediyesi'nden 1 numara yaklaşım

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çaybaşı Mahallesi’nde düzenlenen iftarda “Türkiye’de kendi ürettiğimiz asfaltla rekorlar kırarken sosyal hizmetlerle de 1 numara olan bir yaklaşımımız var” dedi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin mahallelerde düzenlediği iftarlar devam ediyor. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede gerçekleşen iftarlarda bu kez durak Çaybaşı Mahallesi oldu. Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la katıldığı iftarda farklı mahallelerden muhtarlar, esnaf odalarının temsilcileri, siyasi partilerin yöneticileri de yer aldı.

Çocukların ezan saatini palyaço gösterileriyle beklediği iftarda Başkan Uysal eşiyle birlikte sıraya girerek yemeğini aldı. Binlerce kişinin bir araya geldiği Muratpaşa’nın iftar sofrasında dualar eşliğinde oruç açıldı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Kadir Gecesini kutladı ve şunları söyledi:

“Hep beraber bur sofranın etrafında tekrar buluşabilmenin onurunu yaşıyoruz. Muratpaşa’mızda ayrı gayrı olmayan, eşit mesafeden birbirimizi kucakladığımız bir düzenimiz var. 444 80 07, Turunç Masa’mızı arayan her komşumuza torpilsiz, tanıdıksız belediye hizmetini götürdüğümüz bir düzenimiz var. Türkiye’de kendi ürettiğimiz asfaltla rekorlar kırarken sosyal hizmetlerle de 1 numara olan bir yaklaşımımız var. Bunların hepsi sizler sayesinde, sizlerin komşuluğuyla gerçekleşiyor.”

Başkan Uysal, iftarın ardından Kadir Gecesi dolayısıyla camileri ziyaret etti. Muratpaşa Belediyesi, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu gecede camilerde kandil simidi dağıtırken Başkan Uysal da cami avlusunda Muratpaşa sakinleriyle sohbet etti.