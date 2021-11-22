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  4. Muratpaşa Belediyesi'nden 20 aileye tekerlekli sandalye

Muratpaşa Belediyesi'nden 20 aileye tekerlekli sandalye

Muratpaşa Belediyesi'nden 20 aileye tekerlekli sandalye

Muratpaşa Belediyesi ve Jandarma Mensupları Şehit, Gazi ve Aileleri Vakfı (JAN-VAK) 20 aileye ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeleri ulaştırdı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, gösterdiği duyarlılık dolayasıyla vakfa teşekkür etti.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ve JAN-VAK, anlamlı bir işbirliğine imza attı. JAN-VAK Genel Başkanı Savaş Karabali, Dünya Tay-Kik Federasyonu Antalya İI Başkanı Kerim Kurt ve vakıf üyeleri, Muratpaşa Belediyesi’nin belirlediği 20 ailenin ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeleri ulaştırdı. Vakıf Başkanı Karabali, destekleri dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür ederken “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Vakıf üyeleri ve kampanyaya destek veren diğer kişi ve kurumlarla bir araya gelen Başkan Uysal ise gösterilen duyarlılığın son derece önemli olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Etiketler muratpaşa belediyesi
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