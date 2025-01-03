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Muratpaşa Belediyesi'nden amatör spora büyük destek

Muratpaşa Belediyesi'nden amatör spora büyük destek
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçedeki 92 amatör spor kulübüne 1 milyon liralık maddi destek sağladıklarını belirtti. Başkan Uysal, ''Bu, tüm sorunları çözmez ama bir can suyu olmasını temenni ediyorum'' dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin 2014’ten bu yana amatör spor kulüplerine yönelik destekleri aralıksız devam ediyor. Belediyenin futboldan basketbola, voleybola farklı branşlarda amatör spor kulüplerine sağladığı malzeme yardımları, geçtiğimiz yıl kulüplerin talebi doğrultusunda nakdi desteğe dönüştü.

2024’ün son gününde Muratpaşa Belediyesi, 92 amatör spor kulübünün hesaplarına toplamda 1 milyon liralık desteği aktardı. Başkan Uysal, amatör spor kulüplerinin hem şampiyon sporcular yetiştirdiğini hem de gençleri kötü alışkanlıklardan koruduğunu ifade etti. Uysal, ayrıca, amatör sporun toplum genelinde önleyici sağlık hizmeti sağlama niteliğine de dikkat çekti. Başkan Uysal, şu açıklamayı yaptı:

“Muratpaşa’mızdaki tüm amatör spor kulüplerimizin yanındayız. 2014’ten bu yana amatör spor kulüplerimizi her alanda destekliyoruz. Bu yıl da ilçemizde bulunan 92 amatör spor kulübümüze maddi yardım yapmaya karar verdik ve bu desteği kendilerine ulaştırdık. Tüm sorunları çözemez belki ama bir can suyu olmasını temenni ediyorum.”

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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