  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Belediyesi'nden ''Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'' etkinliği

Muratpaşa Belediyesi'nden ''Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'' etkinliği

Muratpaşa Belediyesi'nden ''Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'' etkinliği
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla, Engelsiz Kafe’de görme engellilerle bir araya geldi.

Etkinlikte, Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Canan Keleş, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Özgür Koca, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Ahmet Oktay ve dernek üyeleri yer aldı.

Keleş, yaptığı konuşmada, beyaz bastonun görme engelliler için yalnızca bir rehber değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlüğün sembolü olduğunu belirtti. Keleş, bu özel haftanın toplumda farkındalığı artırmak, engelleri birlikte aşmak ve herkes için daha erişilebilir bir yaşam oluşturmak açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Görme engelli bireylerin hayata eşit katılımını sağlamanın yolu, yalnızca fiziksel değil toplumsal engelleri de ortadan kaldırmaktan geçiyor. Eğitimde, istihdamda ve sosyal yaşamda fırsat eşitliği sağlamak, bu engelleri dayanışma ile aşmak hepimizin sorumluluğudur. Bu bilinçle, Belediye Başkanımız Ümit Uysal’ın liderliğinde, Muratpaşa Belediyesi olarak engelleri aşmanın en güçlü yolunun empati, dayanışma ve sevgi olduğuna inanıyoruz. Daha erişilebilir ve adil bir dünya için çalışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz.”

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Özgür Koca ise Engelsiz Kafe’nin kendileri için anlamını “Burası tamamen engelsiz bir kafe. Bizler için çok kıymetli bir mekan. Yüreklerimizin her zaman bir olduğunu bildiğimiz Belediye Başkanımız Ümit Uysal’a ve bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederiz.”

Etkinlikte 11 yaşındaki görme engelli Nisa Fidan, gitarı eşliğinde türkü söyleyerek davetlilere duygu dolu anlar yaşattı. Etkinliğin sonunda, beyaz bastonlarıyla Engelsiz Kafe’den ayrılan görme engelliler, anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Başkan Vekili Keleş’in de eşlik ettiği yürüyüşte, sosyal farkındalık broşürleri dağıtıldı.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay olacak sözler Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay olacak sözler Ünlü isim Jose Mourinho'ya küfür edip istifaya çağırdı Ünlü isim Jose Mourinho'ya küfür edip istifaya çağırdı Binlerce emekliyi izaha çağıran SGK, borçlulara e-hacize başladı! Binlerce emekliyi izaha çağıran SGK, borçlulara e-hacize başladı! Türkiye'nin Nostradamus'u Yusuf Güney'den kıyamet kehaneti! Türkiye'nin Nostradamus'u Yusuf Güney'den kıyamet kehaneti! Son genel seçim anketi açıklandı: Kararsızlara dikkat! Son genel seçim anketi açıklandı: Kararsızlara dikkat! Müge Anlı'da bir vahşi cinayet itirafı daha: Canlı yayında gözaltına alındı! Müge Anlı'da bir vahşi cinayet itirafı daha: Canlı yayında gözaltına alındı! Sonunda isyan etti... Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi Sonunda isyan etti... Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 52 faiz veren bile var! TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 52 faiz veren bile var! Menzil tarikatında miras kavgası: Savaş baltalarını çıkardılar! Menzil tarikatında miras kavgası: Savaş baltalarını çıkardılar! İstanbul'da Suriyeli cani girdiği evdeki çocuklara saldırıp birini taşla vura vura katletti! İstanbul'da Suriyeli cani girdiği evdeki çocuklara saldırıp birini taşla vura vura katletti!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki topun ağzındaki 5 bakan belli oldu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki topun ağzındaki 5 bakan belli oldu Türkiye'nin ''balıksız gölü'' 40 yıllık çalışma sonrasında balıkçıların geçim kaynağı oldu Türkiye'nin ''balıksız gölü'' 40 yıllık çalışma sonrasında balıkçıların geçim kaynağı oldu Yılmaz Özdil'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı Yılmaz Özdil'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı Ünlü sunucu Bircan Bali'den sürpriz karar: Haber spikeri oldu Ünlü sunucu Bircan Bali'den sürpriz karar: Haber spikeri oldu Hurdayı getir, sıfır kilometreyi götür: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar Hurdayı getir, sıfır kilometreyi götür: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar En çok kazanan Türk Youtuberların kazançları açıklandı En çok kazanan Türk Youtuberların kazançları açıklandı Dondurucu soğuklar teğet geçiyor: Önce kış ardından bahar geliyor! Dondurucu soğuklar teğet geçiyor: Önce kış ardından bahar geliyor! Mehmet Ali Erbil'in canlı yayınında rezalet: ''Bu akşam başka bir erkekle olacağım'' Mehmet Ali Erbil'in canlı yayınında rezalet: ''Bu akşam başka bir erkekle olacağım'' AK Partili isim ''Erdoğan yeniden aday olacak'' diyerek erken seçim için tarih açıkladı AK Partili isim ''Erdoğan yeniden aday olacak'' diyerek erken seçim için tarih açıkladı Müşterilerini bayıltıp taciz ettikten sonra görüntülerini taksicilerle paylaşmış! Müşterilerini bayıltıp taciz ettikten sonra görüntülerini taksicilerle paylaşmış!