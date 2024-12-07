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Muratpaşa Belediyesi'nden çevre çalıştayı: Exitium – Yok Oluş sergisi büyük ilgi gördü

Muratpaşa Belediyesi'nden çevre çalıştayı: Exitium – Yok Oluş sergisi büyük ilgi gördü
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği +0.5 Akdeniz’in Geleceği Çevre Çalıştayı, iklim krizinin yıkıcı etkilerini gözler önüne seren ''Exitium – Yok Oluş'' sergisiyle büyük ilgi topladı. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi, yapay zeka tarafından oluşturulmuş çarpıcı görsellerle Antalya’nın geleceğini yeniden düşünmeye davet etti.

Çalıştayın teması olan “Antalya 2050 İklim Senaryoları” çerçevesinde hazırlanan sergi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Dayı küratörlüğünde gerçekleşti. Sergide, gerçek dünyadan alınan veriler, bilimsel projeksiyonlar ve çevresel tahminlerle Antalya’nın iklim krizine bağlı olarak yaşanabileceği öngörülen değişimleri görselleştirildi.

Konyaaltı Sahili’nde su seviyesinin yükselmesiyle kıyıların tahribatı, gelecekte yaşanabilecek ekolojik tehlikeleri gözler önüne sererken; Side Apollon Tapınağı’nın dev dalgalarla yıkıma uğrayışı, kültürel mirasların tehdit altında olduğunu vurguladı. Falez sahil bandında ise insan etkisinin ve doğanın şiddetli tepkisinin dramatik bir anlatımı sunuldu.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği +0.5 Akdeniz’in Geleceği Çevre Çalıştayı, iklim krizinin yıkıcı etkilerini gözler önüne seren “Exitium – Yok Oluş” sergisiyle büyük ilgi topladı. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi, yapay zeka tarafından oluşturulmuş çarpıcı görsellerle Antalya’nın geleceğini yeniden düşünmeye davet etti.

SANAT VE DÖNÜŞÜM ATÖLYELERİ

Çalıştayda yalnızca “Exitium – Yok Oluş” sergisi değil, farklı sanatçıların dönüşüm ve sürdürülebilirlik temalı çalışmaları da dikkat çekti. Küratörlüğünü Sevda Kesim’in üstlendiği “Kabuksal Döngü” sergisinde, çekirdek, nar, yumurta kabuğu gibi doğal malzemelerle insan müdahalesinin değiştiremediği yerkabuğuna vurgu yapıldı. Bağımsız Sanat Hareketi sanatçıları ise atıklardan hazırladıkları dekoratif ürünlerle “Gazoz Ağacı” ve “Atık Atölyeleri” sergileriyle çevre bilincine dikkat çekti. Çalıştaya, Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ANTÇEV), TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ve Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği de (GENÇ ÇETADER) atölye çalışmalarıyla destek verdi.

2050’YE DOĞRU ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Çalıştayın bilimsel oturumlarında, iklim krizine karşı çözüm yolları tartışıldı. Katılımcılar, su kıtlığı, doğal afetler ve enerji krizi gibi konulara dikkat çekerken yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, deniz suyu arıtma sistemlerini geliştirmek, tarımda yeni gübreleme ve sulama teknikleri uygulamak, atıkların geri dönüşümünü yaygınlaştırmak, ağaçlandırma ve balkon bahçeciliğini desteklemek, toplumu enerji ve su tasarrufuna teşvik etmek, karbon ve sera gazı salınımını azaltmaya yönelik projeler geliştirmek gibi öneriler öne çıktı. 

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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