Muratpaşa Belediyesi'nden çevre çalıştayı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, küresel ısınma sonucu etkisini büyük oranda hissettiren iklim krizi konusunda farkındalık yaratılması ve önlem alınması amacıyla başlattığı ‘+0,5°C Akdeniz’in Geleceği Çalıştayı’nın 4’üncüsünü düzenliyor. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek çalıştay, bu yıl ‘Antalya 2050 İklim Senaryoları’ temasıyla 6-7 Aralık’ta daha duyarlı ve çevre dostu bir kent için Antalyalıları bir araya getirecek.

Bu yılki teması ‘Antalya 2050 İklim Senaryoları’ olarak belirlenen çalıştay, Antalya’nın iklim değişikliği sonucu meydana gelebilecek senaryolarına öngörüde bulunacak. İklim krizinin 25 yıl sonra Antalya üzerindeki etkilerini derinlemesine inceleyerek, geçmiş ve geleceğin projeksiyonlarını sunacak.



Çalıştayda, akademisyenlerin ve uzmanların katkılarıyla iklim kriziyle mücadele, toplum üzerinde farkındalık yaratma, uyum stratejileri geliştirme ve sürdürülebilir çözümler geliştirme üzerine odaklanılacak. Tarımdan gıda güvenliğine, arazi kullanımından biyoçeşitlilik kaybına, kültürel mirasın korunmasından turizmin dönüşümüne kadar birçok konu tartışılacak. Ayrıca, aşırı sıcaklar, seller, yangınlar, kuraklık ve su kıtlığı gibi sorunlar odağında halk sağlığı, göç ve güvenlik tehditleri, değişen ekonomi ve yapay zeka gibi konular da masaya yatırılacak. Adaptasyon teknolojileri yeni iş kolları ve yapay zeka gibi yenilikçi yaklaşımlar tartışmaya açılarak iklim krizine karşı gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Antalya bırakmak üzere kapsamlı çözüm önerileri sunulacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.

ÇALIŞTAYDA İLK GÜN OTURUMLARI

Çalıştay, 6 Aralık saat 10.40’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seval Sözen’in açılış konferansları ile başlayacak.



Çalıştayın akademik oturumlarının danışmanlığını da üstlenen Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Ethem Karadirek’in yöneteceği ilk oturumda, ‘Antalya Havzasında İklim Değişikliği Altında Su Kaynaklarının Durumu ve Yönetimi’ başlıklı sunumuyla Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kaçıkoç, ‘İklim Değişikliğinin Tarımsal Sulama Üzerindeki Etkileri ve Antalya’da Suyun Geleceği’ başlıklı sunumuyla Doç Dr. Köksal Aydınşakir, ‘BM Küresel İklim Eylemi Gündeminde Tarımın Yeri ve FAO Çalışmaları’ başlıklı sunumuyla Dr. Ayşegül Selışık, ‘Verilerden Eyleme: İklim Değişikliğinin Antalya Kıyı Suları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi’ başlıklı sunumuyla ise Doç. Dr. Olgaç Güven yer alacak. İlk oturum 11.30’da başlayacak.



Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Hüseyin Üvet’in yöneteceği saat 15.00’de başlayacak ikinci oturumda ise ‘ATSO Tarafından İklim Krizine Karşı Antalya Ölçeğinde Yapılan Faaliyetler, Stratejiler ve Eylem Planları’ başlıklı sunumuyla Dr. Çağdaş Kızıl, ‘Yaşadığımız Coğrafyayı Anlamak: Antalya Turizmi Nereye Gidiyor?’ başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Gözde Emekli, ‘Dekarbonizasyon Sürecinde Elektrik Enerjisi Görünümü’ başlıklı sunumuyla Doç. Dr. Feza Carlak ve ‘Yapay Zeka, Akıllı Şehirler ve İklim Değişikliği’ başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar yer alacak.

HİKAYELERİYLE İLHAM VEREN KADINLAR

Akdeniz Üniversitesi Coğrafya bölümünden, akıllı kentler üzerine çalışan Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Şahin’in moderasyonunda gerçekleşecek “İklim Dostu İşler” oturumu Biolive Biyolojik ve Kimyasal Teknolojileri’nden Duygu Yılmaz, Light Way Kimya ve Enerji Teknolojileri’nden Hümeyra Ergin Işık, AKSU’S Labs Araştırma Grubu’ndan Büşra Atkesen, Nadide Kurak ve İlknur Bağlan’ın katılımıyla düzenlenecek.

2018’de Los Angeles’ta Uluslararası Temiz Çevre ve Teknoloji alanında Türkiye’yi temsil ederek ‘İleri Malzeme Birincilik Ödülünün sahibi olan, Fortune'da 40 Yaş Altı En Başarılı 40 CEO Ödülü’nü alan ve Joint Commission International (JCI) tarafından Türkiye’nin en başarılı 10 genci arasında gösterilen Yılmaz, çalıştayda zeytin çekirdeklerinden elde edilen selülozik maddeyi biyolojik olarak parçalanabilen ve plastik ürünlere dönüştüren biyoteknoloji kuruluşu Biolive’in ilham verici hikayesini paylaşacak.

Işık kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen ve ISIF 2020 Uluslararası Buluş Fuarı’nda altın madalya kazanan Engin Işık, yeni nesil aydınlatma sistemi Light Way’in hikayesini anlatacak.



AKSU’S Labs Araştırma Grubu’ndan Atkesen, yeni nesil nano alev geciktirici Fire-Stopper, Kurak, enerjisiz soğutma teknolojileri üzerine çalışan Cold Touch , Bağlan ise geri dönüştürülemez sınırlı kaynakları selüloz ile değiştirmeyi hedefleyen Cell-Designer ile ilgili deneyimlerini aktaracak.

ANTALYA’DA İLK KEZ SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

Gazeteci ve ödüllü belgeselci Tuluhan Tekelioğlu’nun su krizine dikkat çeken ve su seferberliğine çağrıda bulunan son belgeseli ‘Sular Bulanmadan’ çalıştay kapsamında Antalya’da ilk kez izleyiciyle buluşacak. Belgeselinde suyun yüzde 75 oranla en çok kullanıldığı tarım sektörünü inceleyen Tekelioğlu, çiftçilerin gözünden su kıtlığını gözler önüne seriyor. Ekolojik denge ve biyolojik çeşitlilik korunurken üreticiyi de destekleyen tarım ve su politikalarının gerekliliğine dair vurgu yapan bu belgesel gösterimi 7 Aralık saat 20.00’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

ANTALYA’NIN ‘YOK OLUŞ’ SERGİSİ

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Handan Dayı küratörlüğünde hazırlanan “Exitium-Yok Oluş” sergisi, yapay zeka teknolojileri kullanarak 100 yıl sonra Antalya’yı bekleyen felaket senaryolarını somutlaştıran fotoğraflardan oluşuyor.



Açelya Akın, Gülşen Akdağ, Mahir Baran Badazlı, Çiğdem Erkin, Yağmur Didar Uysal, Özlem Sakallı ve Burcu Şafak tarafından üretilen fotoğraflardan oluşan sergi, kent sakinlerini düşünmeye sevk edecek. Serginin hedefi ise bugün düşüncesizce uygulanan yanlış eylemlerin uzun vadeli etkilerini görselleştiren bir farkındalık uyarısı.

KABUKSAL DÖNGÜ

Bağımsız Sanat Hareketi sanatçıları ise çeşitli yiyecek kabuklarını ve doğal malzemeleri kullanarak hazırladıkları sergide doğadaki her şeyi değişime ve dönüşüme uğratan küreselliğin değiştirmeyi başaramadığı dünyanın en derininde yatan yaşam gücü yerkabuğundan bahsediyor. Yaşanabilir bir dünyaya çağrıda bu serginin küratörlüğünü ise Sevda Kesim üstleniyor.



Bağımsız Sanat Hareketi sanatçıları ayrıca atıklardan hazırladıkları dekoratif ürünleri sunacakları ‘Gazoz Ağacı’ ve ‘Atık Atölyeleri’ sergileriyle de çalıştayda yer alacak. ANTÇEV çocukları da “Antalya’nın Çiçekleri” isimli resim atölyesi ile çalıştaya renk katacak.