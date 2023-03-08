Muratpaşa Belediyesi'nden depremzede kadınlara hijyen paketi

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından Antalya’ya gelen afetzede kadınlara hijyen paketi dağıttı, kırmızı karanfille günlerini kutladı.

Antalya, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ikiz deprem felaketinin ardından 200 binin üzerinde afetzedeye kapıları açtı. Otellerde, kamu kurum ve kuruluşları misafirhanelerinde, öğrenci yurtlarında ya da tanıdıklarının, akrabalarının yanında konaklayan depremzedeler, acil ihtiyaçlarını ise Murtatpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) kurduğu ücretsiz mağazadan karşılıyor. İlçe sakinlerin bağışlarıyla kurulan mağazada ayakkabılar, kıyafetler yer alırken afetzedeler şampuan, hijyenik ped, diş fırçası gibi en temel ihtiyaçlarını da mağazadan karşılayabiliyor. Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ise depremzede kadınlar için hijyen paketleri hazırladı ve kırmızı karanfillerle günlerini kutladı.