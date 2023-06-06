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Muratpaşa Belediyesi'nden doğa harikası falezlerde temizlik

Muratpaşa Belediyesi'nden doğa harikası falezlerde temizlik
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ve (AÜ) Mağara Araştırmaları Topluluğu öğrencileri, denizden yüksekliği yer yer 40 metreyi bulan falezlerde temizlik yaptı. Antalya’nın doğa harikası kıyı bandında ekipler kilolarca cam ve plastik atık topladı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ve  (AÜ) Mağara Araştırmaları Topluluğu öğrencileri, denizden yüksekliği yer yer 40 metreyi bulan falezlerde temizlik yaptı. Antalya’nın doğa harikası kıyı bandında ekipler kilolarca cam ve plastik atık topladı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’n de içine alan Türkiye Çevre Haftası kapsamında gerçekleşen büyük temizlik hareketi için AÜ Mağara Araştırmaları Topluluğu öğrencileri ve belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları Falez 2 Park’ta bir araya geldi.

Önce falezlere iniş için hazırlıklar yapıldı. Halatlar serildi, makaralar, kancalar, emniyet kilitleri, baretler hazırlandı. Hazırlıkların ardından denizden yer yer yüksekliği 40 metreyi bulan falezlere inildi. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden temizlikte falez sahil bandından çok sayıda pet şişe, kilolarca cam ve plastik atık toplandı.

ÇÖZÜM BASİT: ÇÖPE AT

Topluluk üyelerinden Halil İbrahim, falezlerde temizliğin belli bir noktaya kadar yapılabildiğini belirterek, “Ama aşağıya atılan çöpler ya denize gidiyor ya da atıldığı yerde kalıyor. Bu, milyonlarca turistin geldiği ülkemiz için kötü bir görüntü. Aynı zamanda doğaya da büyük zarar veriyor. Oysaki çözüm basit, aşağıya atmak yerine çok kutusuna atmak” diye konuştu.

 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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