Muratpaşa Belediyesi'nden Düden Çayı’nda büyük temizlik

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin kentin sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiği Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) 17 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde Düden Çayı’nın Cırnık Köprüsü bölümünde çevre, çayın denizle buluştuğu noktada deniz dibi temizliği gerçekleştirecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin kentin ortak aklını inşa etmek, kent ve kentlilik bilincini geliştirmek için çalışmalarına devam eden sivil toplum merkezi ASSİM, 17 Eylül Cumartesi, Let’s Do It Vakfı’nca dünya çapında gerçekleştirecek Dünya Temizlik Günü etkinliklerine Antalya’dan destek vermeye hazırlanıyor.

ÇÖP KÖRLÜGÜ

ASSİM’de yer alan sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Çevre Platformu, 17 Eylül öncesi Let’s Do It Antalya temsilcisi Burak Karacaören’le toplantı yaptı. ASSİM Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Çiçek, Dünya Temizlik Günü’nün farkındalık oluşturarak çöp körlüğünü yenmeyi, çevre kirliliğini azaltmayı ve gençlerin sürdürebilir projeler üretmesini teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

GÖNÜLLÜ KATILIMI

Çiçek, 17 Eylül’de hem karada hem de olacaklarını söyledi. Düden Çayı’nın Cırnık Köprüsü bölümünde çevre temizliği yapacaklarını aktaran Çiçek, çayın denize döküldüğü noktada da deniz dibi temizliği gerçekleştireceklerini dile getirdi. Herkesi 17 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliğine katılmaya davet eden Çiçek, gönüllü olmak isteyenlerin (0242) 322 52 70 numaralı telefondan bilgi alabileceğini söyledi.

DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ NEDİR?

Let’s Do It Vakfı’nın ‘Dünya Temizlik Günü’ etkinliği 2008 yılında Estonya’da gönüllü hareketi olarak ortaya çıktı. 50 bin kişinin 10 bin ton çöpü 5 saatle toplamasıyla dikkat çeken etkinlikte geçen yıl 191 ülkede bir gün içinde 100 bin ton çöp toplandı. Bu yıl ise etkinlik kapsamında sadece Türkiye’de yaklaşık 300 noktada temizlik yapılması planlanıyor.