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Muratpaşa Belediyesi’nden ebeveynlere özel eğitim

Muratpaşa Belediyesi’nden ebeveynlere özel eğitim
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Muratpaşa Belediyesi, anne ve baba adaylarının doğum sürecinden başlayarak çocuklarının kritik gelişim dönemlerini doğru yönetebilmelerini sağlamak amacıyla bir ''Ebeveyn Atölyesi'' başlattı. Atölye için başvurular devam ediyor.

Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından organize edilen bu atölye, çocukların erken dönem alışkanlıklarını ve psikososyal gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Çalışma, anne-baba adaylarının yanı sıra 0-6 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlere yönelik olarak planlandı.

Uzman psikologlar tarafından verilecek eğitimlerde, 0-6 yaş arası çocukların psikososyal gelişim süreçlerinde ebeveyn-çocuk iletişimi, konuşma becerileri, beslenme, tuvalet alışkanlıklarının kazanımı, oyun becerileri, korku ve kaygı yönetimi, ebeveyn tutumları, pozitif ebeveynlik becerileri ve gelişim dönemlerine uygun sınır koyma gibi konular ele alınacak. Ayrıca, toplumda doğru bilinen yanlışlar hakkında da katılımcılar bilgilendirilecek.

Muratpaşa Belediyesi, bu atölye çalışmasıyla ebeveynlere 0-6 yaş dönemine dair önemli bilgileri aktarmayı ve bu süreçleri etkili bir şekilde yönetebilme becerisi kazandırmayı amaçlıyor. Atölye, 3’er çiftlik gruplar halinde düzenlenecek. Katılmak isteyen ebeveynlerin 444 80 07 numaralı Turunç Masa hattını arayarak başvuru yapması gerekiyor. Başvuru sonrasında uzman psikologlar, katılımcılara birebir geri dönüş sağlayarak süreç hakkında detaylı bilgiler paylaşıyor.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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