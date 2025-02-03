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Muratpaşa Belediyesi'nden esnaflara yönelik yeni düzenleme

Muratpaşa Belediyesi'nden esnaflara yönelik yeni düzenleme
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Muratpaşa Belediyesi, ilçede dükkanların önüne açılır kapanır sistemle gölgelik yapılabilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Belediyenin açıklamasına göre 2012 yılında, ilçe sınırları içerisindeki dükkanların önüne açılır kapanır sistemle gölgelik yapılabilmesi amacıyla, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün izin şartı çerçevesinde Belediye Meclisi tarafından karar alındı.

Muratpaşa Belediyesi'nin açıklamasında "2016 yılı itibarıyla, gölgelik izinleri gelir tarifesine eklenerek ücrete tabi tutulmaya başlanmıştır. Ancak, 2024 yılı Sayıştay denetimi neticesinde, ücretlerin orantısız ve düşük kaldığı tespit edilmiştir. Bu durumun düzeltilmesi için gelir tarifesinde yer alan gölgelik izin ücretleri birim fiyatı artırılmış, rayiç bedelle ilişkilendirilen katsayı (rayiç bedel/500) eklenmiştir. Söz konusu bedel belirlenirken Kadıköy, Çankaya, Karşıyaka gibi ilçelerdeki uygulamalar incelenmiştir. Rayiç bedel üzerinden tarife belirlenmesi, keyfiyetten uzak, şeffaf ve adaletli bir düzenleme olduğu için tercih edilmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ancak, esnafımızın talepleri doğrultusunda ve ekonomik koşullar göz önüne alınarak katsayı tekrar değerlendirilmiş, rayiç bedel/800’e çekilmesi Meclise havale edilmiştir. Bu düzenlemenin esnafımıza yüzde 30 indirim sağladığı örnek hesaplamalarla gösterilmiş olup 6 Şubat Perşembe günü toplanacak Belediyemiz Meclisi’nde karara bağlanacaktır. Bu indirim, ekonomik kriz ortamında esnafımızın üzerindeki maddi yükü hafifletmek ve onların daha rekabetçi, sürdürülebilir işletmeler olarak faaliyet göstermelerine olanak tanımak amacı taşımaktadır. Muratpaşa Belediyemiz ve Başkanımız Sn. Ümit Uysal, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar karşısında esnafa yönelik duyarlılığını en üst düzeyde sergilemekte, bu adımla esnafımızın yanında olduğunu bir kez daha göstermektedir. Ancak ne yazık ki, bazı çevreler süreci çarpıtarak kamuoyuna asılsız ve yanıltıcı bilgiler aktarmaktadır. Bu kasıtlı yanlış yönlendirme ve karalama kampanyaları, sorumluluk sahibi bir yönetimin şeffaf ve hakkaniyetli politikalarına gölge düşürmeye yönelik olduğu açıktır. Bilinmelidir ki esnafımızı destekleyen politikalarımızı titizlikle uygulamaya devam edeceğiz; asılsız iddiaların kamuoyunu yanıltmasına, kamu yararı gözeten çalışmalarımıza gölge düşürmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz."

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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