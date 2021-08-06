Muratpaşa Belediyesi'nden flaş yangın helikopteri açıklaması

Muratpaşa Belediyesi, yangınla mücadele için aldığı helikopter kiralama kararına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

CHP'li Ümit Uysal'ın Belediye Başkanı olduğu Muratpaşa Belediyesi, yangınla mücadele için aldığı helikopter kiralama kararına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Bakanlık başvurusuna ilişkin sürecin açıklandığı açıklamada, çeşitli ülkelerle anlaşma yapıldığını ancak bakanlıkla gerekli koordinasyon sağlanamadığı için ön anlaşmanın iptal edildiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

''Türkiye, 28 Temmuz’da Antalya’mızın Manavgat ilçesinden başlayan bir felaketi yaşıyor. Yok ede ede ilerleyen yangın Gündoğmuş, Alanya ve Akseki’ye uzandı. Yangın Antalya’yla sınırlı kalmadı. Aydın, Denizli, Isparta, Adana ve Muğla’da birçok nokta alevlere teslim oldu.

Ülkemiz son yılların en büyük yangın felaketini yaşarken Muratpaşa Belediyesi olarak, yangınla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü’ne etkin destek vermek amacıyla bir helikopter kiralamak üzere harekete geçtik.

Rusya, İsveç, Norveç firmalarından teklif topladık. Ön anlaşmalar sağladık.

Ancak, kiralayacağımız helikopterin ülkemize giriş izinlerinin verilmesi, yangınla mücadele filosuna dahil edilmesi ve diğer prosedürler için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’ne ‘onay ve izin’ talebiyle 2 Ağustos’ta resmi yazıyla başvurduk.

Genel Müdürlükten, ancak iki gün sonra, 4 Ağustos saat 15.41’de “İzin gerekli değildir” şeklinde sosyal medya açıklaması dışında cevap alınamadı.

Her bir dakikanın değerli olduğu bu süreçte, Bakanlıkla gerekli koordinasyon sağlanamadığı gibi kiralayacağımız helikopterin Orman Genel Müdürlüğü’nce kullanılıp kullanılmayacağı anlaşılamadı.

Yangınla mücadele amaçlı uçuş izinlerinin verilip verilmeyeceği aydınlatılamadı.

Helikopterin yakıt, konma ve konaklama giderlerinin karşılanıp karşılanamayacağı netliğe kavuşturulamadı.

Yaşadığımız tüm bu belirsizlikler nedeniyle kiralama süreci uzadı ve sonuçta Rus firmanın yaptığı fiyat artışı nedeniyle ön anlaşma iptal edildi.

Fakat aynı gün saat 22.38’de sevgili Haluk Levent, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle görüştüklerini Ahbap Derneği olarak bir helikopter kiralayacaklarını twitterdan duyurdu. Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir şirketin kiraladığı iki uçağın uçuş izinleriyle ilgili tüm işlemleri tamamladıklarını kamuoyuyla paylaştı.

Bu iki gelişme üzerine, Muratpaşa sakinlerinin, komşularımızın felakete dönüşen yangınla daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi arzu ve isteğinin simgesi, sahaya yansıması olacak helikopteri kiralamak için 5 Ağustos Perşembe günü İsveç firmasıyla yeniden iletişime geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda, Airbus H125 tipi, uçuş saati başına ortalama 75 bin litre su atım kapasitesine sahip bir adet yangın söndürme helikopterinin 3 gün için kiralanmasına ilişkin ön anlaşma yapıldı.

Firmayla, Orman Genel Müdürlüğü’yle ve konuyla ilgili bir diğer kamu otoritesi olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’yle ilgili konuların netleştirilmesi için ön anlaşmanın 24 saat içinde sonuçlandırılması mutabakatına varıldı.

Sürecin ivediliğini açıklayan ve muğlak kalan konuların aydınlatılmasını talep eden ikinci bir yazı, Muratpaşa Belediyemizce Orman Genel Müdürlüğü’ne 5 Ağustos saat 19.13’te elektronik ortamda gönderildi.

Genel Müdürlüğün ivedi cevabını beklerken Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye’nin resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla Bakanlığın verdiği izin doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve özel sektörün destekleriyle bir yangın söndürme helikopterinin ülkemize getirilmekte olduğunu öğrendik.

WWF Türkiye’nin dün akşam saat 22.42 itibariyle yaptığı bu paylaşım gün boyu Bakanlıktan gelecek olumlu haberi beklememizi sağlasa da İsveç firmasıyla mutabakatımız uyarınca 24 saat bugün saat 15.30 itibariyle dolmuştur.

Genel kamu yönetiminin dayanışmaya kapalı tutumu karşısında, ödenecek on binlerce Euro’ya rağmen hangarda bekleyecek bir helikopterin neden olabileceği kamu zararı da göz önünde bulundurularak, bu girişimden üzülerek bildiririz ki, vazgeçilmiştir.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sayın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sevindirici gelişmeyi paylaşmış, 10’uncu gününde Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarının kontrol altına alındığını bildirmiştir. Yaşadığımız afetin ilk gününden itibaren bölgede olan Muratpaşa Belediyemiz, yangının kontrol altına alınmasının ardından devam edecek çalışmalarda da şu ana kadar olduğu gibi kesintisiz yer alacaktır.''