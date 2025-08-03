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Muratpaşa Belediyesi'nden geleceğin yazılımcılarına robotik kodlama eğitimi

Muratpaşa Belediyesi'nden geleceğin yazılımcılarına robotik kodlama eğitimi
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Antalya Muratpaşa Belediyesi, Abdulllah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Teknoloji Merkezi’nde geleceğin dünyasını şekillendiren mesleklerin temelini oluşturan robotik-kodlama derslerini bu yıl da devam ediyor.

Bu yıl 10-14 yaş arası 50 öğrencinin katıldığı eğitimler, gruplar halinde gerçekleştiriliyor. Her grup, 6 hafta boyunca toplam 24 saatlik uygulamalı eğitim alıyor. Öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde kod yazıyor, devre kuruyor, sensörlerle çalışıyor ve 3 boyutlu yazıcılarla kendi tasarımlarını hayata geçiriyor.

Aynı zamanda algoritma mantığını anlamayı, elektronik bileşenleri tanımayı, sensörlerle veri toplamayı ve fiziksel olarak çalışan robotlar tasarlamayı kapsayan eğitimde, öğrencilerin Arduinob tabanlı projeler geliştirerek teknolojiyi yalnızca tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri amaçlanıyor. Eğitim ayrıca, öğrencilerin problem çözme ve tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmesine de katkı sağlıyor.

Robotik Kodlama Eğitmeni Mehmet Ali Eröksüz, yapay zekanın gelişimiyle birlikte yazılıma olan ilginin azaldığını ama çocukların yaratıcı düşünme becerilerinin şimdi her zamankinden daha değerli olduğunu söyledi. Eröksüz, “Yeni dönemde eğitim programımıza içeriği bize ait olan, bulunduğumuz çağı anlamaya ve yaratıcılığı geliştirmeye yönelik STEM uygulamaları da ekliyoruz” dedi.

Öğrencilerden yazılımcı olmayı hedefleyen Adem Ağören, “Amacım, Türkiye’yi yazılım konusunda geliştirmek. Ve geliştireceğim de” diye konuştu. Bu yıl ilk kez robotik kodlama dersine katıldığını belirten Mustafa Kemal Dumlupınar ise “Yaz tatilinde 3 ay gibi kısa bir sürede kodlama öğrenmek bir avantaj. Boş vakitlerimizi doğru değerlendirmiş oluyoruz” diyerek Muratpaşa Belediyesi’ne sunduğu imkandan dolayı teşekkür etti.

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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