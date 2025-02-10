Muratpaşa Belediyesi’nden genç yeteneklere DJ atölyesi

Antalya’nın eğlence dünyasına yetenekli DJ’ler kazandırmayı hedefleyen Muratpaşa Belediyesi, genç müzik tutkunlarını sahneye hazırlayan ücretsiz DJ Atölyesi düzenledi.

Turizmin başkenti Antalya’da geniş bir iş alanı sunan DJ’lik için düzenlenen, 7 gün boyunca Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılar DJ’liğin temel tekniklerini öğrendi.



Profesyonel DJ Daraske (Murat Aydın) tarafından verilen uygulamalı derslerde, müzikler arasında kusursuz geçiş yapma, ritim senkronizasyonu sağlama ve farklı etkinlikler için özel setler oluşturma teknikleri anlatıldı. DJ’liğe ilgi duyan genç yetenekler, 24 saatlik eğitim sonunda doğum günü partilerinden plaj etkinliklerine kadar birçok organizasyonda sahne alabilecek seviyeye ulaştı.





Kadın DJ’ler sahneye hazırlanıyor

Kursiyerlerden Bahar Aydın, DJ’lik alanında kariyer yapmak istediğini belirterek, "Kadın DJ’lerin bu sektörde daha fazla yer almasını istiyorum. Antalya’da pek çok otel ve organizasyon var, ben de bu alanda ilerlemek istiyorum" dedi.

Müzik tutkusuyla gelenler

Atölyeye katılan Ömür Akgeç ise müziğe olan ilgisi nedeniyle kursa dahil olduğunu belirterek, "Bu eğitim sayesinde kendimi geliştirme fırsatı yakaladım" ifadelerini kullandı.