Muratpaşa Belediyesi'nden Güzeloba'da kaldırım çalışması

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, kentin en kalabalık mahallerinde Güzeloba’da 2365 ve 2385 sokakları üzerinde kaldırım çalışmasını tamamladı.

Muratpaşa Belediyesi, ilçe sakinlerine konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı sağlamak adına çalışmalarına

hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kez 40 bini aşkın nüfusuyla Antalya’nın

en kalabalık mahallelerinden biri olan Güzeloba’da kaldırım çalışmalarını başlattı. 2365 ve 2385

sokaklarda başlatılan çalışmada zeminin eski kaldırım taşlarından temizlenmesinin ardından ekipler,

sokağa yeni kaldırım taşlarını döşedi.



Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla 12 bin 716

metrekare bordür ve 15 bin 953 metrekare kaldırım iyileştirmesi yaptı. Toplamda 28 bin 669

metrekarelik bir alanı kapsayan bu çalışmalar, yaklaşık 68 basketbol sahası büyüklüğünde bir

düzenlemeye karşılık geliyor.