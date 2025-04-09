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Muratpaşa Belediyesi'nden Güzeloba'da kaldırım çalışması

Muratpaşa Belediyesi'nden Güzeloba'da kaldırım çalışması
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, kentin en kalabalık mahallerinde Güzeloba’da 2365 ve 2385 sokakları üzerinde kaldırım çalışmasını tamamladı.

Muratpaşa Belediyesi, ilçe sakinlerine konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı sağlamak adına çalışmalarına
hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kez 40 bini aşkın nüfusuyla Antalya’nın
en kalabalık mahallelerinden biri olan Güzeloba’da kaldırım çalışmalarını başlattı. 2365 ve 2385
sokaklarda başlatılan çalışmada zeminin eski kaldırım taşlarından temizlenmesinin ardından ekipler,
sokağa yeni kaldırım taşlarını döşedi.

Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla 12 bin 716
metrekare bordür ve 15 bin 953 metrekare kaldırım iyileştirmesi yaptı. Toplamda 28 bin 669
metrekarelik bir alanı kapsayan bu çalışmalar, yaklaşık 68 basketbol sahası büyüklüğünde bir
düzenlemeye karşılık geliyor.

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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